Sant’Efisio a Nora 

Prosegue su Videolina il racconto dei riti legati alla festa di Sant’Efisio. Oggi alle 10.30 In diretta da Nora l’arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi celebrerà la santa messa sul sagrato della chiesetta che si affaccia sul mare. Alle 18.30, sempre in diretta, il Santo viene portato, a spalla dai Confratelli, in processione fino agli scavi archeologici di Nora e poi, attraverso la spiaggia verrà riportato alla chiesetta dove verrà celebrata la Santa Messa. Dopo questo rito, la statua del Santo viene riportato nella parrocchia di Pula da dove ripartirà la processione di rientro a Cagliari. Commento da studio di Ambra Pintore con Antonello Piras esperto tradizioni popolari, Gianfranca Piras archeologa, inviati in collegamento Giacomo Serreli e Massimiliano Rais. Regia Massimo Piras e Francesco Lattuca.