Sant’Efisio a metà, occasione persa 

Apparentemente nessuno sembra temere ripercussioni negative per i negozianti, né una minore partecipazione di fedeli. Si teme, invece, per i turisti che erano quelli che, tradizionalmente, acquistavano in anticipo attraverso le agenzie di viaggio i posti a sedere nelle tribune.

Anche senza spalti e senza balli, bloccati dal fatto che gli uffici comunali non hanno potuto portare a termine le trattative per l’affidamento diretto dei servizi a causa dell’esercizio provvisorio, quasi tutti concordano che Sant’Efisio anche quest’anno confermerà i numeri di sempre. Troppo forti sono l’amore e la devozione dei sardi nei confronti del Santo.

L’occasione persa

«Temo possa essere un’occasione mancata di mettere in vetrina le nostre tradizioni più belle», commenta Riccardo Rocca, Terzo Guardiano uscente e da 22 anni nella Confraternita. «Non dobbiamo pensare solo ai fedeli cagliaritani che si spalmano lungo il percorso, venendo anche con la seggiolina da casa», prosegue, «la gran parte dei posti sulle tribune venivano acquistati dalle agenzie di viaggio e comprate in anticipo dai turisti. Chi arriva da lontano vuole sedersi e guardare tutta la processione, non vuole restare in piedi quattro ore ad aspettare il passaggio del Santo. Il turista vuole vedere bene e le tribune erano quel plus che le agenzie potevano offrire con i pacchetti». Tristezza anche per l’assenza dello spettacolo serale. «È un grande peccato, anche in questo caso sotto il profilo turistico», ribadisce, «perché era una splendida vetrina per le nostre tradizioni e per il nostro folklore. Come dicevo: un’occasione mancata».

Le polemiche

«Proprio in questo momento in cui via Roma, Piazza Matteotti e le zone limitrofe sono interessate da cantieri interminabili», polemizza Marzia Cilloccu, ex consigliere comunale, «sarebbe stata auspicabile una programmazione preventiva degli assessori competenti con tutti i servizi comunali in modo da organizzare al meglio un appuntamento che è diventato negli anni sempre più importante». Netta la replica dell’ormai ex sindaco Polo Truzzu. «Noi la gara l’abbiamo fatta, ma purtroppo è andata deserta», spiega. «Si tratta squisitamente di atti gestionali – aggiunge – su cui, nemmeno volendo, la politica avrebbe potuto mettere bocca».

Le reazioni

«Non credo che l’assenza di spettacoli folcloristici o la questione delle tribune influiranno particolarmente», conferma Alberto Bertolotti, ai vertici della Confcommercio, «non bisogna dimenticarsi che si tratta sempre di una festa religiosa. E anche tra le più sentite nello spirito dei sardi». Il Comune non ha potuto portare a termine l’allestimento del palco: per questa ragione è scontato che salterà anche il festival di Sant’Efisio, l’evento serale che vedeva impegnati i gruppi folk in spettacoli musicali e balli di piazza, dopo la processione e il pellegrinaggio del mattino.

«È sempre un onore partecipare sia di persona alla sfilata che come spettatore a questa grande festa», sottolinea Piero Mancosu, con oltre ventisei processioni alle spalle, sia in costume che con le traccas (i tradizionali carri), «dunque ritengo che non cambi proprio nulla se ci siano o meno le tribune, oppure se per una volta non ci saranno i balli in piazza. Forse si tornerà al passato, quando ero bambino, quando i posti a sedere non c’erano e i balli erano spontanei in ogni piazzetta».

L’intoppo

A causare l’intoppo che ha bloccato gli uffici è stata la mancata approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2024-2026. Una condizione che ha fatto scattare l’esercizio provvisorio, dunque pesante limite sulle spese. E le prime ad essere bloccate sono state proprio quelle per Sant’Efisio. Saranno salvati, invece, gli appalti per le transenne (indispensabili per delimitare il percorso) e tutto ciò che riguarda la sicurezza che andrà in deroga.

