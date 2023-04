Sant’Efisio 1943, il viaggio sul furgone nella città distrutta  

E così, anche in quella incongrua primavera del 1943, Cagliari sciolse il voto onorato dal 1656. Non era più la peste, la pena per cui si rispettava la promessa fatta e si chiedeva l’intercessione di Sant’Efisio. Era tuttavia un uguale carico di dolore, il lutto di migliaia di famiglie, i morti sepolti e quelli ancora insepolti, la disperazione degli sfollati e la fame dei pochi rimasti, quelli che avevano trovato riparo nelle grotte di Tuvixeddu e dell’anfiteatro romano. Nella città che contava 120mila residenti, ne restavano poche migliaia. Una città fantasma senza più linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; dove anche le istituzioni, gli enti, i reparti ospedalieri, le scuole erano sfollati nel Campidano e nei paesi dell’interno.

Tutt’intorno rovine, polvere e un tanfo di morte, l’odore acre dei corpi rimasti sotto le case sventrate. A un certo punto il simulacro fece capolino sul portone, e mentre veniva fissato coi chiodi al pianale in legno sul cassone del camioncino, dalle montagnole di detriti spuntavano come spettri giovani donne, vecchie ricurve, adolescenti smagriti. Una quindicina di persone; una sparuta rappresentanza della gente che si era rifugiata nelle grotte, e di coloro che invece una casa l’avevano ancora. Un’umanità dolente che, in lacrime, circondò il furgone teneramente addobbato con un drappo, toccando il manto del santo e segnandosi con la croce. Bisognava muoversi, questa era la consegna. Sicché il corteo partì di primo mattino. Trenta devoti, compresi i soldati che scortavano il camioncino verde guidato da Giovannino Vargiu, l’autista della ditta Gorini ch’era accompagnato da Puppo, il figlio sedicenne del suo datore di lavoro. Appresso al furgone, don Mario Marcialis, l’avvocato Aurelio Espis in rappresentanza del Comune, Augusto Tamponi ch’era segretario del prefetto, il drappello delle devote e Marino Cao con la sua cinepresa Kodak 8mm.

Si doveva far tutto prima dell’ora temuta, prima dell’arco tra le 13 e le 14 in cui più volte, dal febbraio di quell’anno, gli aerei angloamericani avevano bombardato la città. Marino Cao, industriale del mobile e vicepresidente del consiglio provinciale delle corporazioni, aveva organizzato ogni cosa, sicché, alle 6,30 del primo maggio, il camioncino del latte della ditta Giannetto Gorini arrivò beccheggiando tra le macerie delle vie di Stampace e si fermò nella piazzuola della chiesa.

I preparativi col batticuore

Il silenzio di morte

L’arcivescovo era a Nurri

«Mio padre era un uomo di grande fede», racconta Rosabianca Cao, 84 anni. «Per questo s’incaponì nel voler organizzare a tutti i costi la processione, pure in quel triste anno. Era necessario, diceva, che Sant’Efisio vedesse la città in rovina, e soprattutto che Cagliari sciogliesse il voto, anche per non interrompere la tradizione di secoli». Furono questi, difatti, gli argomenti con cui Marino Cao aveva convinto monsignor Ernesto Maria Piovella, l’arcivescovo di Cagliari sfollato a Nurri con tutta la Curia, a concedere l’autorizzazione.

Immagini in bianco e nero

Rosabianca custodisce la memoria di quel primo maggio 1943 fissata dentro un filmato girato dal papà nella città di rovine, l’avventuroso viaggio di Sant’Efisio coi soli onori della preghiera e delle suppliche. Il simulacro assiso sul furgone, l’espressione attonita dei devoti che gli venivano incontro, i ragazzi che spuntano dalle macerie, le case senza facciata, la stazione e i palazzi sfigurati. Conserva la piccola 8mm che ha fissato quella via crucis, le immagini riprese in un documentario firmato nel 1989 da Maria Piera Mossa, regista della Rai. «Papà girò quattro bobine, ma alla fine ne è rimasta solo una, le altre sono andate perse». Nel 1943 lei era una bambina di quattro anni. «Eravamo sfollati a Nurri, come tante altre famiglie. Io, mamma, nonna, e i miei due fratellini: Marinella, del ‘37, e Giorgio, di un anno».

La statua coricata

Sant’Efisio arrivò dunque a Giorgino e poi a Sarroch. Infine a Nora, coricato dentro il furgone Fiat 500 di Mario Atzori, proprietario di una concessionaria d’auto. Il voto era sciolto.

