Sant’Avendrace, via ai nuovi lavori 

Dalla sistemazione della pavimentazione, con il recupero di “vecchi” parcheggi a disposizione di commercianti e residenti, in viale Sant’Avendrace, al completamento della piazza San Cosimo bloccata dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina causa dell’aumento dei costi dei materiali. Dopo oltre due anni, nel primo, caso, e più di uno nel secondo, Cagliari riapre cantieri cominciati e poi bloccati a causa delle burocrazia, progetti da rivedere, contratti da ridefinire.

La storia

Dopo le festività di Natale, gli operai sono tornati in viale Sant’Avendrace, un cantiere nato male (un progetto da rivedere) e finito peggio (con la risoluzione del contratto con l’impresa). Archiviata, per sempre, l’idea del senso unico (deciso con un voto da residenti e commercianti con un referendum), messa da parte per il momento la grande riqualificazione del viale e delle strade accanto, con piste ciclabili, percorsi pedonali e nuovi spazi per la socialità, l’amministrazione ha deciso di intervenire con una propria impresa per «portare a termine i lavori che impediscono i passaggi davanti alle attività commerciali», spiega l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. «L’impresa sta rifacendo la parte legata ai marciapiedi e al termine saranno recuperati anche i parcheggi che l’apertura del cantiere aveva sottratto», aggiunge. E ancora: «Con le dovute modifiche al progetto, più avanti si bandirà una nuova gara per la riqualificazione dell’intero viale». «Sant’Avendrace è un quartiere che è stato sacrificato negli ultimi anni», dice Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale. «Ora sono tornati ruspe e operai, l’obiettivo è chiudere i lavori in venti giorni, un mese al massimo, per restituire ai commercianti e ai residenti uno spazio vivibile in attesa del nuovo progetto di riqualificazione».

Davanti alla basilica

In piazza San Cosimo, dove si trova la Basilica di San Saturnino, la più antica chiesa di Cagliari e uno dei principali monumenti paleocristiani nel Mediterraneo, da una decina di giorni sono ricomparsi ruspe e operai della società che gestisce l’hotel “Palazzo Doglio”. Come noto, sulla base di un piano integrato definito con il Comune, che ha garantito all’albergo la possibilità di sfruttare una maggiore volumetria per i piani superiori, c’era in cambio l’obbligo per la società dell’hotel di riqualificare la piazza e l’intero quartiere. Una parte era stata già realizzata. Poi, è intervenuto il conflitto russo e sono schizzati alle stelle i costi dei materiali. E questo spiega perché il blocco degli ultimi 15 mesi. Ora, però, si riparte. Pur mantenendo un atteggiamento prudente, Giorgio Angius, vicesindaco e assessore all’Urbanistica, spiega che «siamo molto soddisfatti per il riavvio di questi lavori che hanno come obiettivo riqualificare la piazza e il quartiere. Adesso cerchiamo di recuperare il tempo perso. Sarà completata anche vico Logudoro con abbellimento di statue o piante».

A sbloccare l’impasse in cui era finita la riqualificazione di piazza San Cosimo è stato il pressing finale dell’amministrazione che ha «insistito fortemente affinché i lavori ripartissero», spiega Angius. Nel dettaglio, sarebbe stato l’aut aut da parte del Comune di escussione della fideiussione a convincere la società a riaprire il cantiere. «Nel giro di due, tre mesi contiamo di portare a termine i lavori», dice Domenico Bagalà, ingegnere e rappresentante di Palazzo Doglio. «Una bella notizia», sottolinea Roberto Bachis, edicola in piazza San Cosimo. «Completata l’opera di riqualificazione, la piazza ha bisogno di una pulizia costante», il lavaggio e lo spazzamento, «e di una maggiore illuminazione. Solo così questo spazio, ricco di verde, potrà tornare a ospitare famiglie e bambini», aggiunge.

