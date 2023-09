«Sant’Avendrace, l’ennesima festa senza la chiesa» 

«Da oggi a mercoledì il quartiere di Sant’Avendrace celebra la Festa patronale, per il quinto anno nelle condizioni di precarietà dovute ai lavori in chiesa, ancora una volta sospesi e senza certezze su quando potranno riprendere».

Lo denunciano otto consiglieri di opposizione in una interrogazione al sindaco.

«La conclusione del restauro era prevista per gennaio 2020. I lavori si sono fermati per 18 mesi da luglio 2019 a gennaio 2021 e poi ancora per 11 mesi da giugno 2021 a maggio 2022», rimarcano Matteo Massa (Progressisti, primo firmatario), Francesca Ghirra, Marco Benucci, Anna Puddu, Marzia Cilloccu, Andrea Dettori, Giulia Andreozzi e Rita Polo.

«Il 2 marzo 2022 nel corso di una conferenza stampa l’amministrazione si era impegnata a chiudere finalmente i lavori entro la fine del 2022», ricordano. «La solita propaganda: siamo ad agosto 2023 e i lavori sono nuovamente fermi. Si uniscono al già nutrito elenco di lavori pubblici che in città si trovano in una condizione di stallo. Chiediamo di conoscere i motivi di questa ennesima promessa mancata nei confronti del quartiere e per sapere quali siano le previsioni per la conclusione del restauro della chiesa di Sant'Avendrace».

