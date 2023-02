Sant’Avendrace, le ruspe non tornano: servirà un’altra gara 

Gli operai erano attesi in cantiere alla fine della scorsa estate. Poi, più realisticamente, alla fine dell’anno. Invece tra le reti rosse che da oltre un anno bloccano la riqualificazione di viale Sant'Avendrace non si vede ancora nessuno. E così sarà ancora per un po’. Il Comune, infatti, valuta la possibilità di revocare l’appalto all’impresa che si è aggiudicata i lavori. Da qui, se così fosse, la necessità di bandire una nuova gara e una nuova assegnazione, allungando ancora i tempi per la fine dei lavori. Il tutto non senza il rischio di ricorsi legali. Il sindaco Paolo Truzzu, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’appalto per la gestione integrata della rete viaria del Comune, spiega che c’è «il timore che l’attuale impresa non riuscirà a completare i lavori. In quel caso dovremo fare un nuovo appalto».

Le tappe

La vicenda della riqualificazione di viale Sant’Avendrace è un percorso a ostacoli lunghissimo, segnato da dibattiti, approvazioni, conferenze dei servizi, polemiche, proteste dei commercianti (ma pure dei residenti) e persino un referendum sul senso unico criticato dai commercianti, che hanno sempre detto di preferire il doppio senso per non mandare in crisi le imprese, scelto invece dai residenti (e sul quale sembra ormai definitiva la retromarcia). I lavori, avviati nel 2020 per riqualificare l’intero quartiere sono fermi da più di un anno, da quando cioè il Comune era stato costretto a rallentare per rimediare ad alcuni problemi di progettazione.

L’attesa

Residenti e commercianti, dunque, dovranno ancora fare i conti con rifiuti e immondizia che quasi quotidianamente ricoprono le aree recintate dalle reti rosse per l’inserimento di nuovi alberi, segnaletica stradale gialla (e provvisoria), topi che saltano in pieno giorno. «La speranza è che dopo tutto questo tempo il cantiere riparta», dice Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale. «Viale Sant’Avendrace ha bisogno di essere riqualificata, lo chiedono i residenti e i commercianti del quartiere. Lo merita l’intera città di Cagliari». ( ma. mad. )