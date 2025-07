Sant’Avendrace, lavori finiti: chiesa verso la riapertura con cinque anni di ritardo 

L'attesa è finita. Dopo quasi sette anni di lavori caratterizzati da diverse interruzioni, prima per il Covid e poi per problemi burocratici, la chiesa di Sant'Avendrace si appresta finalmente a riaprire i battenti. «L'intervento di restauro può dirsi ormai concluso, mancano solo alcuni ritocchi», si apprende da fonte comunale, «per cui se non ci saranno intoppi il cantiere si chiuderà entro fine mese e la chiesa potrà presto tornare ad ospitare le funzioni».

Giovedì mattina è stato consegnato anche il nuovo portale in legno, splendido, che a breve sarà installato.

La felicità del parroco

Felice il parroco don Alessandro Simula, 55 anni. «Arrivai a Sant'Avendrace il 31 ottobre 2018, tre giorni dopo cominciarono questi lavori», ricorda, «in pratica non ho mai avuto a disposizione la chiesa e sono stati sette anni di sofferenza sia per me che per la comunità che conta settemila parrocchiani. Per le messe siamo stati costretti ad utilizzare il salone, sottraendolo alle sue funzioni oratoriali e questo ci ha pesato molto. Riavere a disposizione la chiesa ha un significato enorme perché non si tratta solo di un edificio ma di un luogo simbolico. Un segno di ripresa importantissimo che arriva, tra l’altro, nell'Anno giubilare».

Cinque anni di ritardo

Il 13 settembre si svolgerà l'edizione 2025 della Festa patronale e stavolta avrà un sapore speciale. Gli interventi sarebbero dovuti durare due anni ma, complice il ritrovamento di importanti resti archeologici di epoca punica e romana, l'iter ha subito forti rallentamenti. «Sotto l'antico edificio nei pressi della laguna di Santa Gilla», si apprende, «sono state infatti rinvenute più di 200 sepolture e sono stati individuati i resti di un tempio dedicato ad una divinità femminile, forse Venere».«Il completamento dei lavori pone fine ad un'odissea», sottolinea il capogruppo di Forza Italia, nonché ex presidente della Circoscrizione di Sant'Avendrace, Edoardo Tocco, «se si considera che i primi interventi di restauro risalgono addirittura al 2010, di fatto l'attesa è durata 15 anni. Ora aspettiamo anche l'avvio dei lavori di riqualificazione urbana del quartiere nell'ambito del “Bando periferie”, che prevede non solo la sistemazione di strade e marciapiedi in continuità rispetto al viale Trieste ma anche altre novità. Tanti gli interventi previsti: rotatoria in via Po, pista ciclabile in via Santa Gilla, parco urbano in via San Paolo e riqualificazione dell'area sportiva di via Campo Scipione. Qualche disagio sarà inevitabile ma ne varrà la pena».

RIPRODUZIONE RISERVATA