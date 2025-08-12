Sant’Avendrace, il due settembre riapre la chiesa chiusa da sette anni 

Con una messa di ringraziamento officiata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi, il prossimo due settembre sarà riaperta la chiesa di Sant’Avendrace, rimasta chiusa per sette anni a causa di lavori di restauro.

L’appuntamento atteso dai fedeli del quartiere è per le 19. Ma tra i più felici c’è il parroco, don Alessandro Simula, 55 anni, che si vide chiudere la chiesa tre giorni dopo il suo arrivo. «In pratica non ho mai avuto a disposizione la chiesa e sono stati sette anni di sofferenza sia per me che per la comunità che conta settemila parrocchiani», ha dichiarato in una recente intervista all’Unione Sarda. «Per le messe siamo stati costretti ad utilizzare il salone, sottraendolo alle sue funzioni oratoriali e questo ci ha pesato molto», aveva raccontato.

Il 13 settembre si svolgerà l'edizione 2025 della Festa patronale e stavolta avrà un sapore speciale. Gli interventi sarebbero dovuti durare due anni ma, complice il ritrovamento di importanti resti archeologici di epoca punica e romana, l'iter ha subito forti rallentamenti. Sotto l'antico edificio nei pressi della laguna di Santa Gilla sono state infatti rinvenute più di 200 sepolture e sono stati individuati i resti di un tempio dedicato ad una divinità femminile, forse Venere. I primi interventi di restauro risalgono in realtà al 2010, di fatto l'attesa per riportare la chiesa agli antichi fasti è durata 15 anni.

Ora il quartiere aspetta l'avvio dei lavori di riqualificazione urbana finanziati nell'ambito del “Bando periferie” che prevede non solo la sistemazione di strade e marciapiedi in continuità rispetto al viale Trieste ma anche una rotatoria in via Po, una pista ciclabile in via Santa Gilla, il parco urbano in via San Paolo e la riqualificazione dell'area sportiva di via Campo Scipione.

