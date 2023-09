Sant’Avendrace  festeggia il patrono 

Il quartiere di Sant’Avendrace celebra il suo patrono. Da domani a mercoledì sono in programma tre giorni di festeggiamenti che coinvolgono tutti gli abitanti del rione, con in prima linea i pescatori dello stagno di Santa Gilla e il Consorzio ittico, particolarmente devoti a Sant’Avendrace.

Il programma

Si parte domani alle 20,30 con il concerto del coro “Hic et nunc” diretto dal maestro Tobia Tuveri.

Martedì l’inizio delle celebrazioni è alle 15,30 con il pellegrinaggio del simulacro di Sant’Avendrace a Sa Illetta. L’associazione Fiocco bianco argento ha previsto un servizio di trasporto gratuito disponibile anche per i disabili. Per poterne usufruire è sufficiente telefonare allo 0707539281. Alle 16, nello stabulario di Santa Gilla, l’arcivescovo Giuseppe Batturi presiederà la messa. Alle 17 partirà la tradizionale processione del Santo nella laguna accompagnato dalle barche dei pescatori. Durante la navigazione ci sarà la benedizione delle acque che danno sostentamento a centinaia di persone.

Mercoledì alle 19 è prevista la celebrazione della messa, al termine della quale i fedeli in corteo procederanno alla processioni per le vie del quartiere. Il simulacro del Santo passerà in via Volturno, via Piave, via Arno, via Tevere, via Santa Gilla, via Flumendosa, viale Sant’Avendrace, nuovamente via Santa Gilla, via Isonzo.

Dopo l’ultima tappa il simulacro sarà accompagnato nella sua chiesa per l’adorazione dei fedeli.

