Sant’Avendrace, falliti tutti i progetti: «Noi abbandonati» 

La riqualificazione delle strade, dei servizi e dei sottoservizi? «Appalto naufragato e il quartiere devastato dai residuati del cantiere». La realizzazione del parco di San Paolo? «Partito in carenza di espropri, quindi fermo». Social housing nell’ex Mattatoio di via Po? «Non è stato fatto niente. Anche in questo caso soldi persi». A Sant’Avendrace monta la protesta, e il comitato di quartiere fa sentire la sua voce, lanciando un appello ai candidati sindaco e ai consiglieri comunali: «Qual è la situazione di tutti questi progetti? Chiediamo che vengano presi impegni chiari. Perché davanti a questo disastro totale, siamo stanchi di essere presi in giro e di questa assenza di notizie».

Milioni di euro

Per il comitato di quartiere di Sant’Avendrace fa il punto della situazione Fabrizio Anedda. «Che fine hanno fatto, e faranno, le decine di milioni di euro dei fondi per la riqualificazione del quartiere?», si chiede, girando la domanda a chi un domani dovrà amministrare il Comune. Il ricordo di quanto promesso, e messo nero su bianco nel “programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza del quartiere di Sant’Avendrace”, predisposto nel 2016/17, «presentato con grande risalto anche nel quartiere», è ancora vivo.

Ma secondo chi abita, e lavora, a Sant’Avendrace, gran parte dei progetti è rimasto sulla carta.

Gli appalti

«Il progetto per le strade e i sottoservizi sappiamo bene come è andato», evidenzia Anedda. «Probabilmente era carente, l’impresa è fallita lasciando le strade aperte e il quartiere, già in forte degrado, devastato dal cantiere». Non è andata meglio al «parco di San Paolo, progetto mai partito. O meglio, risulta avviato in carenza di espropri, quindi fermatosi, supponiamo, con riserve dell'impresa e danni collaterali. Inoltre il percorso che collegava San Paolo con il quartiere è sparito dai nuovi progetti». E il social housing? «Mai realizzato. Forse perché progettare delle abitazioni, sopra i resti di Santa Igia, non era già in origine un buon viatico. Così, dopo le prime verifiche, tutto si è fermato. Anche in questo caso soldi persi». E c’è anche «il blocco del grande parco di Tuvixeddu». Insomma, per il comitato, «il quartiere è in totale decadimento». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA