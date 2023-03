Sant’Avendrace:  è il giorno della verità sulla riqualificazione 

Mentre gli operai inviati dal Servizio viabilità dell’assessorato guidato da Alessio Mereu stanno mettendo in sicurezza i tratti recintati di quello che doveva essere il cantiere della rinascita di viale Sant’Avendrace, bloccato ormai dall’anno scorso, questa mattina potrebbe essere il giorno della verità. Gli uffici coordinati dal dirigente Daniele Olla incontreranno l’impresa vincitrice dell’appalto per capire se dovrà e potrà immediatamente riaprire il cantiere per ricominciare le opere di riqualificazione del viale, oppure se il Comune sarà costretto a firmare la risoluzione del contratto. Tra l’altro annunciato il 28 febbraio con una lettera alla ditta in cui si davano dieci giorni di tempo per reimpostare il lavoro. Oggi è l’ultimo giorno utile.

Quello di viale Sant’Avendrace è stato davvero un percorso difficile, ricco di ostacoli che hanno più volte fermato i lavori partiti a maggio del 2021 e bloccati sei mesi dopo tra proteste e polemiche di residenti e commercianti che, oltre alla beffa dello stop, si erano ritrovati a convivere (e così è ancora) con “pezzi” di cantiere mai rimossi. Sulla rinascita del viale si era anche tenuta un’assemblea pubblica e l’amministrazione aveva indetto un referendum per chiedere agli abitanti e ai titolari delle attività produttive se il senso unico previsto dal progetto iniziale fosse gradito. Un no secco era infatti arrivato proprio dal settore del commercio che si era detto assolutamente contrario a una viabilità a senso unico mentre ancora una volta si difendeva l’ipotesi del doppio senso di marcia.

Insomma, l’ultima parola ha le ore contate. Il rischio è che davvero la riqualificazione del viale, strada strategica e di fatto via d’ingresso per la città, frequentata quotidianamente da migliaia di auto, possa essere ancora una volta rinviata. Tutto da rifare? «Sarà determinante l’incontro di domani mattina (oggi per chi legge, ndr) per capire quali passi possano esser fatti», ribadisce l’assessore Mereu. L’attesa è grande. Anche perché sulla riqualificazione del viale Sant’Avendrace i cittadini avevano fatto affidamento, al pari della rinascita delle altre zone attigue, anche questa in un interminabile e insopportabile stand-by che non sembra avere fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA