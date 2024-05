Sant’Arte, la grande festa voluta da Pinuccio Sciola, nel “suo” Giardino sonoro  

«Dilegua, o notte! Tramontate, stelle!... All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò!». Era l’estate 2014, e il Teatro lirico di Cagliari proponeva una versione speciale di Turandot di Giacomo Puccini. Speciale perché a mettere in scena l’epos di una Pechino atemporale, glaciale come l’omonima principessa, era stato chiamato, dall’allora sovrintendente Mauro Meli, Pinuccio Sciola, che traspose la potenza della pietra dentro e fuori il palcoscenico, con la professionalità di scenografi che realizzarono in grande scala, fino ai 15 metri, e con materiali compatibili, l’idea di una vera e propria architettura al tempo stesso visiva, teatrale e musicale, una città sonora attraversata dalle vicende di Turandot .

Il brand

Ritornava alla memoria quell’allestimento, e l’aria “Nessun dorma”, alla presentazione stampa (ieri, alla Fondazione di Sardegna) della nuova edizione di “Sant’Arte”, che si terrà da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno. Risuonava, sì, quel senso di rivincita (sulla fine, che fine non è, per un grande artista), all’alba di ogni estate, ma anche in tutte le albe che arrivano sul Giardino sonoro, pian piano divenuto uno dei brand della Sardegna, che attrae nell’unicità visiva, visionaria, acustica, olfattiva (le zagare degli alberi di agrumi e dell’aria tutta che si respira). La continuità esperenziale e di sistematizzazione della parabola artistica e umana di Sciola è garantita dall’omonima Fondazione, costituita dai tre figli, presenti ieri (a parte Chiara, che vive a Roma), ad illustrare il ricco programma della festa dell’arte voluta da Pinuccio ma che egli non ha fatto in tempo a vedere in atto, perché è mancato il 13 maggio 2016 (dal 2017 è iniziata Sant’Arte).

I figli, Maria e Tomaso, Maria Delogu, segretaria della neo-assessora alla Cultura Ilaria Portas, il sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, Valentina Lixi, storica dell’arte che lavora, con Giulia Pilloni, alla digitalizzazione dell’archivio, ed Elisabella Villani, direttrice organizzativa, hanno presentato un programma lungo e pieno del senso che Pinuccio voleva imprimere alla manifestazione più importante per il suo paese, sagre dei magnifici frutti a parte, promossa da Regione, Fondazione di Sardegna, Comune di San Sperate, e con il patrocinio di numerosi partner. Un senso inclusivo, soprattutto; e di pienezza, anche caotica, come caotico e pieno era – ed è rimasto – il suo grande tavolo di casa, della bellissima casa-paese museo essa stessa, che era sempre aperta e che ha visto passare molte belle persone del mondo.

Giardino sonoro

“Il tavolo del futuro” è infatti il tema, e l’immagine coordinata, di Sant’Arte 2024, che si svolgerà quasi interamente al Giardino sonoro; altro tema portante è il work in progress dell’archivio digitale, reso possibile da un bando europeo in seno al PNRR, un luogo virtuale, realizzato col software dei grandi musei “Arianna”, che dischiuderà a tutti “la stratificazione di progetti, idee, pensieri, densi anche della convivialità che attorno a quel tavolo si è consumata per circa 50 anni e che ci parla di Sciola, della sua filosofia e della sua arte accessibile”, come ha sottolineato la figlia Maria. Programma green e inclusivo, tra cinema, talk, concerti e presentazioni di libri, come quello di Silvano Tagliagambe e Andrea Granitziu proprio sulla messa in scena di Turandot (venerdì 31 maggio, alle 17). Si comincia il 30 maggio, alle 16, col laboratorio “C#/SeeSharp - La palestra delle emozioni” a cura di Gloria Campaner e si finisce domenica 2 giugno col concerto “Stone Soul” di Enzo Favata e Pasquale Mirra.

RIPRODUZIONE RISERVATA