Sant’Arega, cauzioni e polemiche 

Un gruppo di ambulanti si è ritrovato ieri mattina davanti al Comune per avere il rimborso della caparra versata in occasione dell'ultima sagra di Santa Greca, svoltasi quest'anno dal 22 al 26 settembre. «Vogliamo indietro i nostri soldi - dichiara Mauro Zedda, 60 anni, presidente della confederazione sindacale sarda Ambulantando - partecipiamo a questa sagra da anni e abbiamo sempre ricevuto il rimborso entro dicembre».

La protesta

Per gli ambulanti questo è un periodo di magra e in attesa delle festività natalizie il rimborso della cauzione di Santa Greca è diventato importante per molti di loro. «Rappresentiamo più di cinquanta famiglie - continua Zedda - e siamo tutti nella stessa situazione. A Cagliari con i lavori pubblici in corso in tanti punti della città le occasioni di lavoro per noi sono pochissime. Ci salviamo solo con lo stadio, ma il Cagliari gioca ogni due settimane ed è davvero troppo poco».

Sulla stessa linea Bruno Dentis, 50 anni, altro ambulante: «La burocrazia è sempre peggio e la politica sta facendo veramente poco per noi. Anziché semplificare e metterci nelle condizioni di lavorare, ogni volta bisogna fare una guerra per ottenere quello che ci spetta».

La somma

In occasione della sagra di Santa Greca tutti i commercianti sono tenuti a pagare un corrispettivo globale che include suolo pubblico, Tari e quota di partecipazione. Il corrispettivo è diverso a seconda dell'attività e nel caso dei venditori di panini e bibite con veicolo attrezzato è pari a 300 euro. A questo si aggiunge la cauzione. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande per la tipologia locande, gli esercenti arrostitori di carne e pesce, i chioschi per panini, bibite o altri alimenti con veicolo attrezzato sono tenuti a corrispondere 250 euro, a garanzia della pulizia e del corretto utilizzo dell’area assegnata.

La sindaca

Dall'amministrazione arrivano segnali distensivi: «Mi spiace non averli potuti ricevere, non avevano avvisato che sarebbero venuti e avevo la mattina già impegnata - dichiara la sindaca Monica Cadeddu - in ogni caso li incontrerò lunedì e spiegherò loro le motivazioni nel dettaglio. Quest'anno pagheremo i rimborsi a gennaio. Purtroppo non possiamo fare diversamente e la motivazione è puramente tecnica, legata alla tesoreria. Già dalla prossima festa di Santa Greca faremo in modo che tutti forniscano un iban, in modo da poter rimborsare anche prima rispetto al passato, sicuramente entro il mese di ottobre».

