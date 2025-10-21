Santaolalla, un doppio Oscar al Teatro Massimo 

Due Oscar consecutivi, una carriera che attraversa mezzo secolo di musica e una sensibilità capace di unire l’America Latina al resto del mondo: Gustavo Santaolalla, polistrumentista e compositore argentino, sarà domani a Cagliari al Teatro Massimo per il Karel Music Expo della Vox Day. Porterà le atmosfere di film come “Brokeback Mountain”, “I diari della motocicletta” e “Babel”, ma anche le suggestioni di “The last of us” e naturalmente il ronroco, lo strumento andino che ha reso inconfondibile il suo suono.

È la sua prima volta in Sardegna, cosa si aspetta?

«Sì, e sono molto curioso. Amo la cucina sarda: a Parigi uno dei miei ristoranti preferiti si chiama Sardegna a tavola, e ogni volta che ci vado sento un legame speciale. Ma la curiosità più grande è verso la storia e la cultura. So che esistono rovine e racconti antichi. Penso che ci sia qualcosa di misterioso e potente in questa terra, come se custodisse memorie. Non vedo l’ora di scoprirle attraverso la gente, i paesaggi e la musica».

In scaletta ci saranno alcune delle sue colonne sonore più celebri. Come riesce a mantenere viva l’emozione di suonare musiche così conosciute?

«Mi viene naturale. Ho fantastici musicisti e con loro si crea una connessione speciale. Ogni concerto è diverso: non so mai esattamente cosa accadrà, ma ogni volta c’è qualcosa di magico. Poi c’è il mio rapporto con il ronroco, lo strumento che accompagna la mia vita artistica da sempre. È come tornare a una voce interiore: mi riporta alle radici e mi permette di comunicare con il pubblico nel profondo».

Il suo suono fonde strumenti tradizionali sudamericani con tecniche moderne. È un modo per esprimere la sua identità o una continua ricerca di nuovi suoni?

«Entrambe le cose. Il ronroco è uno strumento tradizionale delle Ande, ma io ho cercato di portarlo altrove, di liberarlo dal suo contesto originale. In The Last of Us molti non si rendono nemmeno conto che si tratta di uno strumento andino: è un ponte. In tutto ciò che faccio c’è sempre la mia identità, quella che ho costruito da quando, a 16 anni, ho iniziato a fondere il rock con la musica folk argentina e latinoamericana. La mia identità musicale è in continua espansione: oggi dentro di me c’è un po’ di Argentina, di Messico, di Stati Uniti, ma anche di Spagna e Italia. Tutto ciò che vivi diventa parte del tuo suono».

Con “The last of us” la sua musica è entrata nel mondo dei videogiochi e delle serie tv, raggiungendo un pubblico nuovo.

«È stato entusiasmante, perché si trattava di un pubblico che non mi conosceva affatto. Non sapevano chi fossi, non conoscevano il mio lavoro nel cinema o nei Bajofondo. Per molti, “The last of us” è stato il primo incontro con la mia musica. Mi ha colpito il modo in cui i giovani si sono connessi emotivamente a quei suoni. È stata una sorpresa, un dono in una fase della carriera in cui pensi di aver già detto molto, e invece scopri di poter ancora toccare nuove generazioni. Vedere ragazzi che si commuovono ascoltando le mie note mentre giocano è stata una delle esperienze più gratificanti della mia vita».

Ha vinto due Oscar. Questi riconoscimenti hanno cambiato il suo rapporto con la musica?

«Non lo hanno cambiato. Credo di essere arrivato fin lì perché ho mantenuto fede alla mia visione. Non mi sono mai svenduto. Il mio successo dipende anche dalle cose a cui ho detto “no”.

Dopo gli Oscar ricevetti diverse offerte, ma erano progetti troppo simili a tanti altri, basati sul combattimento. Poi arrivò Neil Druckmann con un’idea diversa: “Voglio un videogioco che si connetta al cuore delle persone”. Quelle parole mi colpirono. Ho capito che era ciò che avevo sempre cercato. Quando ho visto che le persone piangevano giocando, ho capito di aver fatto la scelta giusta. Vincere premi non significa cambiare direzione, ma confermare che vale la pena restare fedeli alla propria visione».

Il concerto di Santaolalla promette di essere non solo una scaletta di colonne sonore e successi, ma un ritorno alla musica come linguaggio universale. Corde, silenzi ed emozioni oltre ogni confine: per una sera, Argentina e Sardegna saranno più vicine che mai.

