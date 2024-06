Sant’Antonio tra i cammini religiosi dell’Isola 

«Il pellegrinaggio di Sant’Antonio di Santadi, un patrimonio di tradizioni e fede che si rinnova da 400 anni, entra a far parte dei cammini turistico-religiosi della Sardegna». Lo comunica il parroco di Arbus e direttore della Pastorale del Turismo, Daniele Porcu, dopo l’incontro di ieri al Montegranatico con le autorità locali, la guida Oscar Carboni, a conclusione di un percorso avviato dalla diocesi di Ales-Terralba con la Regione. «Si tratta di un itinerario unitario, privo di interruzioni – spiega il sacerdote – a sostegno di eventi a forte connotazione spirituale ed identitaria, caratterizzata da elementi forti di aggregazione».

Le traccas

E ieri, giorno dedicato al santo di Padova, Arbus ha indossato i colori della festa. Dall’alba al tramonto il centro abitato è diventato “Cortes apertas”, con spazi pubblici e cortili di case riservati all’esposizione dei carri decorati. «L’idea – ricorda la presidente del comitato, Viviana Onnis – nata col progetto del 2010 “Passu passu cun tui Antoni Santu”, a distanza di 14 anni prende piede e segna un ulteriore momento di arricchimento. Gli ospiti hanno assistito agli ultimi ritocchi delle traccas, come gli addobbi floreali, e ascoltato le fasi della preparazione». Uno dei carradoris , Alessio Cancedda, racconta: «Nella mia famiglia da sempre seguiamo la tradizione. Da piccolo non vedevo l’ora di prendere il testimone. Da oltre 20 anni non perdo un’edizione». Cosi per Simone Atzeni: «Due settimane per rimontare l’intelaiatura a cupola da una sponda all’altra del carro. Poi bisogna coprirla con delle coperte pesanti e, sopra, con copri-letti bianchi ricamati a mano. Per ultimo la rifinitura affidata alla creatività».

In cammino

Domani tutti in processione, un percorso di 40 chilometri, da Arbus alla chiesetta dedicata al Santo nella frazione di Santadi. E sarà ancora una volta un trionfo di colori, profumi, suoni, tradizione, cultura, ma soprattutto di fede. Appuntamento alle 7 nella parrocchia di San Sebastiano, dopo la messa celebrata dal vescovo, Roberto Carboni, via al corteo con il simulacro di Sant’Antonio sul carro trainato da buoi. Dietro 5 cavalieri, 20 gruppi folk, 2 cavalli dell’esercito italiano e 2 della polizia penitenziaria di Is Arenas, 42 traccas e un fiume di pellegrini. È l’evento clou di un mese di preghiere e preparativi sotto la guida del parroco di San Sebastiano che aggiunge: «Festa di tutti, così mi piace chiamarla. La fede e la devozione di molte persone che in questi giorni entrano in chiesa per accendere un cero, chiedere un’intercessione, offrire la messa per una grazia. Sono certo che anche chi non partecipa all’organizzazione con momenti rumorosi si sta preparando per rinnovare l’incontro col santo».

Il riconoscimento

Due anni fa è arrivato l’inserimento della festività nel registro dei Grandi eventi identitari della Regione e ora c’è il primo passo per entrare nei cammini religiosi. «L’iniziativa – commenta il sindaco di Arbus Paolo Salis – si concretizza in un percorso illimitato nel tempo attraverso sentieri che corrono paralleli al tradizionale pellegrinaggio ormai su strade asfaltate. Sono diverse le tappe in un sito d’interesse comunitario. Penso al parco Gentilis, al tratto di litorale di Senne ‘e S’Arca dove è stata trovata la statua di Sant’Antonio e altro ancora».

RIPRODUZIONE RISERVATA