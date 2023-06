Sant’Antonio, si cercano fondi per completare il restauro 

Da fuori, sembra in buone condizioni. Tuttavia la chiesa di sant’Antonio a Sestu è chiusa da anni ormai, già da prima dell’inizio della pandemia.

Sono in tanti i fedeli che la frequentavano, data anche la sua posizione nel pieno centro del paese. Eppure fino a poco tempo fa apriva ancora, tutti i giorni, per una messa delle sette del mattino e molti fedeli donavano spesso qualcosa per mantenere la chiesa in buone condizioni. Tre anni fa sono incominciati lavori di ristrutturazione, poi sospesi. «Abbiamo sostituito la copertura in amianto, grazie a una legge regionale e la spesa è stata cofinanziata dal Comune al 10 per cento», racconta don Franco Usai, «ma ci sono ancora gli intonaci che si stanno deteriorando, e il campanile, dove il ferro nelle pareti si sta piegando. All’interno un tubo dell’acqua passa sotto il pavimento e le infiltrazioni hanno quasi divelto i pannelli». La chiesa non è agibile. «Il Comune può sbloccare dei fondi, ma è necessario un cofinanziamento da parte della parrocchia del 30% della spesa; purtroppo noi non disponiamo di questi soldi ».

«Durante la scorsa consiliatura», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, «è stato deliberato il regolamento per l’attribuzione dei contributi per servizi religiosi. L’ufficio redattore, la commissione urbanistica e infine il consiglio comunale hanno ritenuto appropriata una divisione fino a un massimo del 70% con fondi comunali e un cofinanziamento di almeno il 30% a carico del soggetto proponente. Purtroppo in questo particolare caso registriamo una difficoltà da parte della parrocchia per cui ci impegneremo a sostenerla nel reperire ulteriori finanziamenti, come già avvenuto per la rimozione del tetto in eternit».

