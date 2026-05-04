Sant’Antonio, pugno di ferro sulle traccas 

La sicurezza incombe sulla festa di Sant’Antonio, in corso trattative tra il Comune di Arbus e la parrocchia di San Sebastiano. Al centro delle polemiche e cambi di programma è finita la processione di 40 chilometri, dal centro abitato alla borgata marina di Santadi, quest’anno segnata da una sostanziale modifica rispetto alla tradizione, a causa di restrizioni sull’uso delle traccas, carri a motore ornati di bandierine, di festoni, di luminarie e di variopinti tessuti. E la dermatite non esclude il rischio dei festeggiamenti senza buoi.

Misure e distanze

Le traccas sono tra gli elementi più suggestivi dietro il simulacro, ogni oggetto racconta un legame col santo, un sodalizio secolare di padre in figlio. La richiesta dei “traccadoris” al Comune è «slegare la tradizione da una norma troppo rigida». Se in passato è bastato un coordinamento sulla sicurezza, ora le novità si concentrano su ciascun carro. Gli ammessi sono 44 e omologate, ad ogni sei è obbligata la presenza di un addetto alla sicurezza, i parapetti oltre un metro di altezza, la scala di accesso e l’armatura ad arco saldata, tre estintori antincendio e, per la prima volta, partecipare ha un costo, 150 euro. Al momento di ufficiale c’è solo la modifica delle traccas, arrivata dagli incontri organizzati dal comitato della festa nel salone parrocchiale con le famiglie e gruppi sui carri.

L’impegno in parrocchia

Il parroco, Daniele Porcu, dice: «La nostra posizione è rispettosa e in ossequio alla normativa e alle indicazioni fornite dalle autorità competenti. Per certo, avremo la presenza di addetti alla sicurezza di mezzi e pellegrini nel corteo religioso. Per i dettagli aspettiamo il regolamento con le integrazioni proposte dagli stessi referenti delle traccas». Fiducioso che alla fine si trovi una soluzione che metta tutti d’accordo. «Il mio impegno in questi giorni», aggiunge, «è dedicato a tenere unita la fede della gente, la tradizione fortemente sentita dalla comunità, senza tralasciare le novità sulle indicazioni normative. Siamo tutti invitati a interrogarci e riscoprire il senso del perché si fanno le cose».

L’adeguamento

Il dato di fatto più evidente è la festa più sentita dell’anno che coinvolge la collettività a livello religioso, sociale ed economico. Il sindaco, Paolo Salis, sa bene quanto sia importante toccare la tradizione, 400 anni di storia dietro una processione tra le più lunghe d’Europa, non si cancella con un colpo di spugna. «La questione sicurezza», ricorda il primo cittadino, «nasce da una nota della Prefettura trasmessa ai Comuni lo scorso febbraio, in seguito all’incendio di Capodanno in Svizzera. Il richiamo alla sicurezza è forte, non sono ammesse scelte, dobbiamo adeguarci. L’impegno è mantenere viva la tradizione e sgravare di responsabilità gli organizzatori».

Le reazioni

La protesta corre sui social. A sintetizzare i messaggi è il consigliere di minoranza Agostino Pilia: «La legge si rispetta, ma anche la tradizione. Il coinvolgimento della comunità è indispensabile, la comunicazione ufficiale è mancata, come sempre. Chiederemo spiegazioni in Aula consiliare».

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