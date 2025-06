Sant’Antonio, polemica sui buoi 

La festa di Sant’Antonio di Arbus è andata in archivio ieri sera lasciandosi dietro una scia di polemiche, soprattutto sui buoi che, sotto il sole cocente, trainano il cocchio del Santo e le traccas in una processione di 40 chilometri. «Lo sfruttamento degli animali – sostiene una cittadina, Elisa Usai – resta sfruttamento, anche quando è mascherato da tradizione». Piero Meloni, 36 anni, replica: «Stop ai buoi per Sant’Antonio? E perché mai? A parte che sono trattati come componenti della famiglia, per quel che mi riguarda come cagnolini. La processione è un momento di forte emozione».

Condizioni proibitive

Quest’anno a sollevare dubbi sull’etica del coinvolgimento di animali nell’evento pubblico, avrebbero influito le vicende legate al cammino: temperatura alta, intorno ai 37 gradi, un incendio che ha bloccato per ore il corteo in un parco, la notte fra sabato e domenica quattro buoi misteriosamente scomparsi dopo essere scappati dall’area recintata, probabilmente spaventati dai botti dei fuochi d'artificio, e ritrovati dopo un giorno di ricerche. Ieri mattina durante la processione di ritorno ad Arbus, una delle coppie ha dato segni di stanchezza ed è rientrata subito nella stalla. Tutto questo ha evidenziato la necessità di una riflessione su come bilanciare la tutela delle tradizioni con il benessere degli animali.

Le posizioni appaiono inconciliabili. Una parte punta la lente sugli animali bardati di festoni e altri ornamenti, sullo stress fisico al quale vengono sottoposti nelle calde giornate di giugno. L’altra ritiene che sia un omaggio al lavoro degli allevatori, elemento indispensabile della festa.

«Fermiamoci»

«Parlo da sarda, da credente, da persona che non può restare in silenzio di fronte alla sofferenza dei buoi», dice Usai: «Dicono che sono abituati, ma anche chi è abituato alla fatica, alla sottomissione non merita di essere sfruttato. Ho visto buoi con la bava alla bocca, il respiro corto, il muso abbassato. Il numero dei carri si sta riducendo: non basta, la sofferenza non è questione di numeri. I buoi non possono scegliere di fermarsi. Ma noi per loro sì». Infine l’appello: «Chiedo con il cuore in mano al comitato organizzatore, alle autorità, alla comunità intera: riflettiamo insieme».

«È la nostra storia»

Sulla questione interviene l’assessora comunale all’Agricoltura, allevatrice di professione, Sara Vacca: «Nessuna volontà di ledere i diritti degli animali. I buoi che vanno dietro il santo sono stati educati da piccoli. Fra l’animale e il padrone si crea un rapporto affettivo, solo chi vive l’esperienza diretta può capirlo. Dietro la processione c’è il massimo rispetto, nulla viene lasciato al caso. Mangiano prima di partire, durante il viaggio l’acqua per bere non manca. Non possiamo ignorare quanto la nostra storia sia legata ai buoi, sui loro zoccoli Arbus è cresciuta. Tornando indietro, ricordo che sono stati utilizzati sempre per il lavoro, sin dai tempi dei contadini, dell’aratro e delle nostre miniere».

