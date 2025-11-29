Sant’Antonio, piove dentro la chiesa del ’700 

Senza soldi non si canta messa. Nella chiesa di Sant’Antonio Abate, gioiello del centro storico, le funzioni sono state dimezzate, quella domenicale è sparita, e i fedeli hanno cominciato a disertare. «Sono amareggiati- afferma Mario Dau, priore dell’Arciconfraternita dei Servi di Maria che gestisce gli spazi - E non si fanno più vedere».

L’edificio, proprietà ministeriale, risale al 1700 ma era in realtà attivo già da un secolo prima con la cappella dell’Addolorata, di proprietà del sodalizio, divenendo nel tempo uno spazio di culto per diverse generazioni di Sassari Vecchia. Ma adesso scarseggiano le persone, se si escludono le feste come il Settenario o San Giovanni Battista. «Ci autofinanziamo - spiega Dau, - e abbiamo un contributo comunale. Ma non basta». A parte le bollette, si stanno aggravando alcune criticità. «Piove dentro, le volte sono ammuffite e l’acqua scende a ogni pioggia sulle icone».

Gli affreschi dell’Annunciazione poi, realizzati nel 1600, restano visibili a chiazze dopo che un primo restauro si era interrotto per mancanza di fondi. «Siamo dispiaciuti di non poter venire incontro ai fedeli», conclude il priore davanti alla statua di San Giuda Taddeo, santo dei casi impossibili e forse, vista la situazione, quello più indicato a cui rivolgere le preghiere. (e. f.)

