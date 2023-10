Sant’Antonio, nido per climber 

INVIATO

Jerzu. Il pianoro mostra le rughe di un’estate infinita. L’acqua da queste parti è merce rara. Karin viene da lontano, ha scarpe grosse e trecce strette in una crocchia. Scruta le falesie di pietra come se già le stesse abbracciando. L’anno prossimo i climber avranno un nido ai piedi dei Tacchi. Altopiano di Sant’Antonio, orgoglio di Jerzu, meraviglia di lecci, pini e rocce. La chiesetta testimonia i trecento anni di devozione al santo portoghese, rinnovata ogni 13 di giugno. Il polo naturalistico si prepara ad accogliere i visitatori, colmando il gap di ricettività nella zona e mettendo fine allle soste senza regole. Il progetto dell’area camper è realtà finanziata, il camping cerca risorse essenziali. La cornice di questa rivoluzione verde è l’accordo con l’agenzia Forestas per la gestione e tutela dell’ambiente. Un accordo importante anche in funzione dell’occupazione di nuove maestranze.

Il target

A Sant’Antonio esistono già un affermato albergo ristorante, il Rifugio d’Ogliastra, (punto accoglienza Cai) e una colonia, ristrutturata con i fondi dell’assessorato al Turismo. Quest’ultima sarebbe dovuta essere la sede del Parco dei Tacchi. Un’ipotesi rimasta tale. La zona sportiva invece è in fase di riqualificazione, acanto a questa sorgerà l’area camper, finanziata dalla Regione con 50 mila euro. Un rifugio “legale” per tutti coloro che arrivano nella zona tra Ulassai e Jerzu, la cui vocazione per arrampicata, mountain bike e trekking è conosciuta in tutta Europa. Il Sentiero Italia attraversa sentieri percorsi da millenni.

Il sindaco

Il campeggio per il sindaco Carlo Lai rappresenta il next step: «Sant’Antonio è una riserva naturale molto cara agli jerzesi e parecchio apprezzata dai turisti. Un altopiano che ha delle grandissime potenzialità, sia in ottica di sviluppo delle ricettività che dal punto di vista della ristorazione. Dopo aver dato il via libera all’area camper cerchiamo fondi per il camping, circa 600 mila euro. La gestione di questa struttura credo non possa essere diretta ma costituire una grossa opportunità. Penso a una cooperativa di giovani interessati a investire su un turismo che a Sant’Antonio copre sei mesi dell’anno». La parola chiave è ricettività. Quella extraalberghiera fatica a decollare. Il borgo soffre l’abbandono della case. Cento abitazioni da tutelare e convertire. «Ma per questo non ci sono i soldi, è solo l’inizio della nostra sfida».

