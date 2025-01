Sant’Antonio, l’organo torna a suonare 

Un organo prezioso restaurato e restituito finalmente alla città di Cagliari, pronto a accompagnare le funzioni religiose e diventare attrazione turistica e culturale per concerti. In via Manno, nel centro storico, tra il viavai dello shopping, lo custodisce la chiesa di Sant’Antonio che è anche sede dell’Arciconfraternita della Santissima Vergine d’Itria.

Restauro prezioso

L’organo non si nota subito: bisogna alzare lo sguardo e scoprire, nella cantoria, il prezioso strumento che vanta più di un secolo di vita ed è stato costruito nel 1887 dalla casa Agati-Tronci di Pistoia. Una testimonianza importante dell’organaria italiana dell’Ottocento nell’isola, suonato dai più famosi organisti di città.Mezzo secolo di oblio e inutilizzo e oggi finalmente un progetto di restauro tanto atteso è giunto al termine: l’inaugurazione è per il 19 gennaio alla presenza dell’arcivescovo Monsignor Baturi e delle autorità cittadine.

Diverse ditte artigiane avevano presentato una proposta di restauro che rispettasse i criteri storici: la scelta, alla fine, è stata fatta su artigiani della scuola toscana. Così l’organo, costruito a Pistoia 132 anni su progetto di Filippo Tronci, che a quei tempi abitava a Cagliari, è stato smontato ed è ripartito per Pistoia nel febbraio 2019 per arrivare tra le mani del laboratorio dell’organaro Samuele Maffucci. A maggio dell’anno scorso è tornato ed è stato sottoposto alle operazioni di rimontaggio e reintonazione.

L’arciconfraternita

Dietro il recupero c’è la volontà dell’Arciconfraternita, proprietaria anche dalla chiesa, grazie alla consulenza tecnica del LabOs, Laboratorio Organi Storici del Conservatorio di Cagliari, del docente Angelo Castaldo e del musicologo Roberto Milleddu.

120mila euro sono i fondi messi in campo per il restauro, tra Arciconfraternita, fondi CEI dell’otto per mille, Curia arcivescovile di Cagliari e dalle offerte del pubblico dei concerti organizzati da LabOs per promuovere l’iniziativa, insieme alle donazioni del Rotary Cagliari Est e dalla raccolta fondi avviata dal 2019 in chiesa e su internet.

I concerti

L’organo ha già fatto sentire la sua voce in diverse liturgie e per le feste natalizie. Ora, dopo l’inaugurazione vera e propria, sono previsti alcuni concerti e incontri: il 25 gennaio quello a quattro mani con il maestro Angelo Castaldo e Benedetta Porcedda, poi un convegno, il 1° febbraio, con la storia del restauro in cui interverranno la ricercatrice Francesca Maffongelli e il docente del Conservatorio Roberto Milleddu.

