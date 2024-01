Sant’Antonio, l’Isola intorno ai falò 

Un rito che si ripete a ogni metà gennaio, la prima festa dell’anno che conserva ancora tanta dell’antica magia. In ogni paese si sta preparando l’accensione dei falò di Sant’Antonio, tradizione comune a molti luoghi in Italia e che, al di là del simbolismi generali di purificazione e rinascita, trova in Sardegna un significato particolare. «Era un fuoco sacro», spiega Tatiana Cossu, antropologa culturale dell’Università di Cagliari. «Antonio Abate, eremita egiziano morto intorno al 356 e le cui spoglie furono portate in Francia nell’undicesimo secolo, era un santo popolarissimo tra i poveri, e non solo, per via della sua fama di taumaturgo. In Sardegna questi poteri curativi sono richiamati nei riti legati al falò, all’utilizzo della cenere, del carbone, dei tizzoni ardenti, come ha raccontato Raffaello Marchi nelle sue note etnografiche nella prima metà del Novecento. Gli si riconosceva il potere di allontanare il male, di benedizione».

Come si esprimeva questa credenza?

«Con la fuliggine, per esempio, si segnava una croce sulla fronte; e una croce si disegnava coi tizzoni di sughero anneriti sulle mangiatoie degli animali. Sempre con la fuliggine, in tanti paesi la tradizione di colorare la faccia segna l’inizio del Carnevale. A Mamoiada, la festa di Sant’Antonio coincide con la prima uscita dei Mamuthones».

A quando risale, in Sardegna, l’usanza di accendere i falò?

«Non lo sappiamo. La documentazione etnografica risale a fine ‘800 con riti e leggende raccontati da Grazia Deledda e Filippo Valla nella Rivista delle tradizioni popolari italiane curata da Angelo De Gubernatis. E poi abbiamo gli studi di Raffaello Marchi, che per esempio racconta la festa a Mamoiada nel 1918 con i fuochi in ogni piazza, e le donne che vi giravano intorno tre volte recitando il Credo».

La leggenda del furto del fuoco è presente in tutta Italia. C’è una documentazione anche in Sardegna?

«Sì, risale alla fine dell’800. La riporta Filippo Valla, piemontese, allora insegnante al ginnasio di Nuoro».

I sardi come raccontavano questa leggenda?

«Valla documentò a Ozieri il racconto fatto da Minnia, una ragazza “analfabeta”, scrisse. Minnia ci dice che Sant’Antonio era un porcaro che si era ritirato in preghiera nel deserto, inseguito da un “porchetto”. In un giorno freddissimo entrò assieme al maialino nella caverna dell’inferno, e da lì uscì dopo tre giorni e sollevando il suo bastone “come il prete che dà la benedizione” donò il fuoco agli uomini».

Perché la devozione per sant’Antonio è così diffusa?

«Il culto si è diffuso in tutta Europa in epoca medievale grazie all’ordine dei canonici ospedalieri di Vienne, i monaci Antoniani che nei loro hospitali curavano i poveri e i pellegrini. Era un tempo di terribili pestilenze e malattie, come l’ergotismo, allora detto ignis sacer, il fuoco sacro, che noi conosciamo come fuoco di Sant’Antonio, e morbi che si manifestavano con cancrene e piaghe. Non erano altro che intossicazioni derivate dal consumo del pane di segale contaminato da un fungo».

I canonici ospedalieri sono stati anche in Sardegna?

«Sì. Grazie ai documenti studiati da Mariangela Rapetti, docente di Archivistica dell’Università di Cagliari, sappiamo che erano presenti in Sardegna già nel tredicesimo secolo. Ci fu una donazione, fatta nel 1286 da Pietro arcivescovo di Arborea, agli Antoniani di Oristano. È la prima attestazione, poi la loro presenza è documentata anche a Iglesias, Cagliari e Sassari. C’è una cosa curiosa che riguarda Iglesias...».

Racconti.

«Come ovunque, i canonici ospedalieri traevano sostentamento dalla questua e dall’allevamento dei maiali. Poiché nelle città era proibita la libera circolazione degli animali, grazie a un permesso papale il divieto non valeva per i suini di loro proprietà. Che, però, dovevano distinguersi dagli altri. Ebbene, se altrove erano dotati di una campanella; lo Statuto di Villa di Chiesa, ci dice che nel 1300 era consentita la libera circolazione dei maiali di sant’Antonio nel centro abitato, segnati però con un taglio di traverso sull’orecchio destro».

