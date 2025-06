Sant’Antonio, la giornata di Rodolfo 

È un sentimento di rinnovata fede e tradizione quello che lega gli jerzesi alla festa di Sant’Antonio da Padova, cominciata venerdì e che si concluderà oggi, nel santuario campestre ai piedi dei Tacchi. Oggi l’ospite d’onore della manifestazione sarà il cammello Rodolfo, divenuto ormai una star sui social, grazie al proprietario Michele Ladu che ne racconte le giornate fra le colline ovodeesi: “Abbiamo pensato ad una domenica - dice la presidente del Comitato Giulia Piroddi - dove la fede e le tradizioni che ci sono state tramandate dai nostri familiari, potessero unirsi all’amore per gli animali di cui lo stesso Sant’Antonio Da Padova è tra i protettori». Non una scelta casuale, dunque, quella dei promotori, di ospitare Rodolfo nel centro del Pardu: «In questi mesi - aggiunge Piroddi - abbiamo apprezzato l’amore con cui Michele Ladu gli ha ridato una speranza, salvandolo dalla vita nel circo. È stato naturale per noi, invitarli alla festa». (g. i. o.)

