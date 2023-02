Sant’Antonio, la corsa è un successo  

I prossimi eventi dell’Asd Valle dei Tacchi sono in via di pianificazione. Ora si raccolgono i frutti del successo del primo short trail a Sant’Antonio. Boom di iscritti e di presenze per la manifestazione non competitiva. In corsa nei tre percorsi, 9 chilometri e cento metri, tre chilometri e cinquecento e il mini percorso per bambini, trecento persone. Pubblico, volontari, tifosi e staff hanno composto un gruppo di altre trecento persone, secondo le primissime stime. La bella località Sant’Antonio è stata anche baciata dal sole. Per il tracciato più lungo sono saliti sul podio maschile: Carlo Caruso, Alessandro Dessì e Damiano Melis. Per la corsa femminile: Marilena Atzei, Francesca Mascia e Patrizia Demurtas. Grande la soddisfazione del presidente dell’Asd Marco Melis. «Abbiamo ricevuto tantissimi apprezzamenti – racconta Melis – la riuscita dell’evento è dovuta davvero al contributo di tutti». (f. l.)

