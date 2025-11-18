Sant’Antonio, intervento al via Schirru: frutto del nostro lavoro 

Nella chiesa di Sant'Antonio, nella periferia di Uras, da pochi giorni sono iniziati i lavori di restauro grazie a due finanziamenti arrivati dalla Regione, per un totale di 400mila euro. Un progetto di grande rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale che però sa anche di rivincita.

Hanno seguito tutte le pratiche, infatti, Luca Schirru, che due anni fa guidava l’assessorato alla Cultura, e Rita Piras, ex assessora ai Lavori pubblici. Ai due, che due mesi fa si sono dimessi anche come consiglieri assieme ad altri cinque membri dell’Assemblea, il sindaco Samuele Fenu a giugno scorso aveva tolto la delega. «Siamo soddisfatti di aver raggiunto un risultato così importante per la nostra comunità - ha detto Luca Schirru - Il finanziamento che avevo richiesto alla Regione nel 2023 era finalizzato al progetto di riqualificazione e restauro principalmente del tetto, troppo pesante per le mura. Motivo per il quale stava facendo crollare parti di parete. Ora verrà completamente smantellato quello in cemento armato fatto negli anni Settanta e ricostruito con base lignea come era in origine».

Si tratta inoltre di un progetto per la messa in sicurezza della chiesa. In modo che dopo l'edificio possa essere utilizzato anche durante l'anno, e non solo in occasione di Sant'Antonio, il 13 giugno.

