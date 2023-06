Sant’Antonio, inizia la grande festa 

Dopo mesi di preparativi, al via ad Arbus la festa in onore di Sant’Antonio di Santadi. Una ricorrenza unica nel suo genere che da 400 anni fonde storia, tradizione, devozione, senso di comunità e da quest’anno anche identità, con l’ingresso nel cartellone della Regione dei grandi eventi identitari. Il Comune ha affidato alla Pro Loco l’organizzazione, impegnando risorse per 50 mila euro, 40 arrivano dalla Regione e 10 dal Comune. Si comincia domani, alle 7, con la messa celebrata dal vescovo Roberto Carboni nella chiesa di San Sebastiano. Subito dopo la suggestiva processione dietro il simulacro del santo sul cocchio trainato da un giogo di buoi. Un percorso a piedi di 40 chilometri, dal centro del paese alla frazione marina che porta il nome del santo di Padova. Un serpentone di pellegrini, cavalieri, gruppi folk, banda musicale e le immancabili tracas. L’arrivo è previsto intorno alle 23, chiusura con la benedizione eucaristica e lo spettacolo pirotecnico.

Domenica, la prima messa nella chiesetta di Santadi alle 8,30, la seconda alle 11 con la distribuzione del pane benedetto. Alle 18 la celebrazione vespertina. Fra gli appuntamenti civili, alle 19,53 la sagra della vitella nel piazzale dell’ex scuola elementare, alle 21,30 musica in piazza. Lunedì, alle 17.45, processione e benedizione dei campi. Martedì, alle 7, la messa e poi la partenza del lungo cammino del rientro ad Arbus. Un’ordinanza della Provincia regola il traffico sulla Provinciale 64, durante il pellegrinaggio è previsto il senso unico e il divieto di sosta. ( s. r. )

