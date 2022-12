Sant’Antonio, il ripescaggio 

Gioisce anche il parroco, Daniele Porcu: «Un’opportunità in più per dare risalto a un evento che coinvolge la comunità. Avremo modo di arricchire il programma di momenti religiosi, non solo nella parrocchia di San Sebastiano, ma anche nella piccola chiesa di Santadi, affidatami l’estate scorsa dal vescovo». E l’impegno di far festa tutto l’anno parte da questo Natale con i concerti in chiesa, soprattutto con le iniziative dell’associazione folcloristica Sant’Antonio. Fra i tanti appuntamenti nel cartellone di fine anno, c’è la casa di Babbo Natale, l’esposizione di abiti tradizionali e accessori d’epoca, fino al 16-17 gennaio col falò rionale “Su fogadoni”.

La festa di Sant’Antonio di Santadi è stata inserita nel registro dei Grandi eventi identitari. Lo ha deciso la Giunta regionale integrando il bando 2022-2024 che a settembre l’aveva esclusa per l’assenza nel progetto del pacchetto turistico. Soddisfazione generale non tanto per il contributo di 80mila euro nelle casse del Comune di Arbus, quanto perché il riconoscimento, fra identità e tradizione, diventa occasione di festa tutto l’anno. «È una carta in più – dice il sindaco, Paolo Salis – per promuovere il turismo culturale. Le seimila presenze per i festeggiamenti del Santo di Padova testimoniano che l’evento meritava di entrare fra i grandi dell’Isola».

Pace fatta

Dopo la forte delusione per il mancato inserimento, il primo cittadino, ritenendola un’ingiustizia, aveva proposto un ricorso gerarchico. «L’obiettivo – ricorda Salis – era quello di dare la meritata riconoscenza a una festa che ha tutti i requisiti previsti dal bando. L’esclusione solo perché mancava il pacchetto turistico è stata superata con l’inserimento, ufficializzato nei giorni scorsi, grazie all’assessore al Turismo Gianni Chessa». Il paese avrà così un posto di primo piano nel contesto di una ricorrenza capace di attrarre pellegrini da tutta l’Isola. «Non dimentichiamo – aggiunge il primo cittadino – che la festa si svolge a Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde, dove sono tanti i turisti che arrivano ai piedi del Santo».

La chiesa

Gioisce anche il parroco, Daniele Porcu: «Un’opportunità in più per dare risalto a un evento che coinvolge la comunità. Avremo modo di arricchire il programma di momenti religiosi, non solo nella parrocchia di San Sebastiano, ma anche nella piccola chiesa di Santadi, affidatami l’estate scorsa dal vescovo». E l’impegno di far festa tutto l’anno parte da questo Natale con i concerti in chiesa, soprattutto con le iniziative dell’associazione folcloristica Sant’Antonio. Fra i tanti appuntamenti nel cartellone di fine anno, c’è la casa di Babbo Natale, l’esposizione di abiti tradizionali e accessori d’epoca, fino al 16-17 gennaio col falò rionale “Su fogadoni”.

La politica

Per una volta tutti d’accordo: maggioranza e opposizione in Consiglio comunale hanno condiviso l’importanza del riconoscimento, ancora più gradito dopo la bocciatura. «È una festa – dice il consigliere di minoranza, Agostino Pilia – che racconta quasi 400 anni di storia e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione, come le traccas, i cavalieri a cavallo e il gioco dei buoi che trasporta il Santo nella processione lunga 40 chilometri. Perché escluderla proprio quando i cammini hanno conquistato un posto di rilievo nel panorama turistico regionale?».

