Sant’Antonio, i falò illuminano la provincia 

Sacro e profano accompagnano la lunga notte dei falò per Sant’Antonio che da oggi illuminano tutta la provincia con musica, balli e gli “inviti”.

Guilcier

Ad Abbasanta arderanno tre tuve: quella dei diciottenni, dei ferrovieri e degli Antonio. Di questi ultimi il priore è Antonio Pulicella, 76 anni: «In realtà sono anche un ex ferroviere. Questa è una tradizione molto bella, che ho sempre condiviso da quando sono arrivato. Accendiamo il fuoco verso le 15, poi ci sono la novena e i vespri. Il nostro gruppo finisce la festa con una cena nel salone del campo sportivo». La Pro Loco inoltre propone la sagra de sa panischedda. A Ghilarza il falò in piazza San Palmerio è affidato ai diciottenni, ma tanti fuochi saranno accesi nei rioni. Anche a Norbello protagonisti i diciottenni, che danno appuntamento dalle 14.30 in piazza San Giovanni. Diverse tuve arderanno a Paulilatino e a Sedilo , in quest’ultimo centro anche sos protzetos, l’asta dei doni al santo e poi canti a tenore con Su Cuntrattu seneghesu e cena conviviale.

Barigadu

Il falò segna la prima uscita delle antiche maschere. A Neoneli a danzare attorno al fuoco accesso dal comitato in piazza Barigadu sono Sos Corriolos. «Per noi è una data importantissima, che rimanda ai rituali dionisiaci di morte e rinascita – spiega il presidente, Alessandro Cossu - Accendiamo il fuoco verso le 16 in piazza Italia, faremo la vestizione, un rituale che si configura come una sorta di trasposizione dall’umano alle figure antropomorfe. Poi raggiungiamo piazza Barigadu dove c’è il grande falò e vi danzeremo attorno». A Samugheo , in piazza Repubblica verso le 19 è prevista l’uscita de Sos Mamutzones. A far le veci del priore, emigrato in America, è Antonello Meloni, uno dei 5 obrieri. «Un onore organizzare la festa. È un bel momento: ogni famiglia dona la legna con la quale verrà accesa verso le 18.30 la catasta. Alle 20 novena e vespri e poi dalle 22 il veglione con balli, dolci e vino». Organizzazione affidata agli obrieri a Nughedu Santa Vittoria dove il giorno di Sant’Antonio si terrà l’asta dei doni. Tanti sos sotzios che porteranno le tuve a Busachi dove al Comune spetta il rinfresco.

Planargia

A Bosa il grande falò sarà acceso sulle rive del Temo: tre giri in senso orario e tre antiorario per scongiurare il mal di pancia. E poi fave, vino e l’organetto Fabiana Contini animeranno la serata. A Tresnuraghes la festa di Sant’Antonio segna la riapertura del museo Casa Deriu con un’esposizione fotografica.

Laconi

A Laconi alle 17 la messa, poi processione verso la chiesa di Sant’Antonio. A seguire la benedizione del fuoco. Alle 19 salsiccia arrosto, pani’e saba e spettacolo di musica etnica.

Montiferru

Nel Montiferru sos foghilones oggi a Scano Montiferro : la legna è in piazza Sant’Antonio, in località Ladaralzos. Anche Cuglieri si accenderanno i falò vicino alla chiesa di Santa Croce e l’organizzazione è nelle mani del comitato di Sant’Antonio.

