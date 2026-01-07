Sant’Antonio e la magia dei fuochi   

Conto alla rovescia nell’Alto Oristanese per i falò in onore di Sant’Antoni de su fogu. La sera di venerdì 16 sacro e profano saranno di nuovo insieme. Antichi rituali che si perdono nella notte dei tempi, con i grandi fuochi che sanciscono anche l’inizio del Carnevale in Sardegna. Ed ecco che a Samugheo e a Neoneli si potrà assistere alla danza delle maschere intorno al fuoco. Ogni paese ha le sue peculiarità, ma il denominatore comune sono musica, balli e gli immancabili inviti tra vino e dolci.

Riti antichi

Ad Abbasanta arderanno tre tuve, i grossi alberi cavi: quella dei diciottenni, quella dei ferrovieri e quella degli Antonio. A Ghilarza il falò in piazza San Palmerio è affidato ai diciottenni, sono 21 i giovani che partecipano e che nel giorno dell’Epifania hanno tagliato la legna per alimentare il falò, mentre la tuva verrà portata domenica. E nella cittadina del Guilcier in diversi rioni verranno accesi tanti piccoli falò.

Le maschere

A Samugheo , in piazza Repubblica dopo l’accensione del falò, nella tarda serata è prevista l’uscita dell’associazione culturale Mamutzones de Samugheo e la suggestiva danza rituale intorno al fuoco. «Per noi è un momento importante, si inizia a respirare l’aria del Carnevale e a far conoscere la tradizione della nostra maschera sia in Sardegna che fuori», spiega il presidente Igor Saderi. A Neoneli a danzare attorno al fuoco acceso dal comitato di Sant’Antonio in piazza Barigadu saranno Sos Corriolos: proporranno l’antica danza che rimanda ai rituali dionisiaci di morte e rinascita. «È uno dei momenti più sentiti, con la nostra maschera che fa la prima uscita in paese si sente ancora più forte la nostra identità – spiega il presidente Alessandro Cossu - Anticamente quella di Sant’Antonio era una festa pagana. Durante le calende di gennaio avveniva l’iniziazione dei sacerdoti al dio Dioniso e si accendevano fuochi propiziatori.

Ad Allai , con il Comune e le famiglie Uras e Ardu, che da anni contribuiscono a costruire la memoria della manifestazione, sarà presente il Distretto rurale del Giudicato di Arborea. Si inizia alle 10 con il workshop “Su fogu de Sant’Antoni” , la degustazione dei prodotti tipici e il laboratorio del pane con gli studenti dell’istituto agrario Don Deodato Meloni di Oristano, di pomeriggio spazio alle filiere aziendali. Alle 17 accensione e benedizione del falò. A Busachi sarà la piazza della chiesa di Sant’Antonio ad accogliere le tuve portate dai sotzioss. «Abbiamo scelto un unico sito per tenere più unita la comunità» spiega il sindaco Giovanni Orrù. I falò scalderanno la sera di Sant’Antonio in vari paesi fra cui Norbello, Paulilatino, Aidomaggiore, Boroneddu, Fordongianus, Ardauli, Sorradile, Nughedu Santa Vittoria.

