Sant’Antonio e la benedizione degli animali 

Cani al guinzaglio, gatti nei trasportini ma anche coniglietti in gabbia, criceti e tartarughe. E persino cavalli e asinelli. Il piazzale della chiesa dell’Immacolata a Oristano diventerà una sorta di “Arca di Noè”: domenica si rinnova il rito della benedizione degli animali in occasione della festa di sant’Antonio Abate, protettore appunto degli animali domestici. Un’iniziativa rispolverata negli ultimi anni dai frati cappuccini e che ormai è un appuntamento fisso che richiama un numero crescente di persone. Subito dopo la messa delle 10.30, il parroco padre Gianluca Longobardi dà appuntamento nel giardino della chiesa: prima ci sarà l’accensione di un falò, subito dopo una breve preghiera poi la benedizione, tra miao e qualche bau anche piuttosto esuberante. «Visto l'amore sempre più diffuso verso gli animali, ci sembra giusto organizzare un momento di condivisione – spiega padre Gianluca – sarà anche l’occasione per incontrarsi e conoscersi». I frati cappuccini sono pronti ad accogliere cuccioli e tutti gli animali domestici che domenica arriveranno con il loro fedelissimo umano. Dovrebbero partecipare anche alcuni cavalieri della Sartiglia con il proprio cavallo, mentre con la collaborazione del circolo ippico La Golena ci sarà la possibilità di fare un giro in sella a un cavallino. «Sarà una festa, una giornata di allegria per grandi e piccoli e ovviamente per gli amici a 4 zampe» ripete il parroco.

RIPRODUZIONE RISERVATA