Sant’Antonio di Santadi, la torre campanaria sarà abbattuta 

La torre campanaria della chiesa di Sant’Antonio, nell’omonima borgata di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde, secondo i tecnici del Comune di Arbus, «ormai è deteriorata e non recuperabile, pertanto va demolita e sostituita con struttura prefabbricata». E per evitare ulteriori danni, la Giunta ha riconosciuto la necessità di “interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza della chiesa parrocchiale di Sant'Antonio e approvata la progettazione”.

I fondi arrivano dalla Regione: 120 mila euro. A breve il bando e l’aggiudicazione delle opere che, trattandosi di un’urgenza, dovrebbero concludersi entro giugno, in tempo per la ricorrenza della festa del Santo di Padova, inserita fra gli eventi identitari dell’Isola. E se le lavorazioni più urgenti da eseguire riguardano la sommità del campanile, dove sono evidenti lesioni importanti, con distacchi di calcinacci che in diversi punti lasciano il ferro di armatura scoperto, l’intero edificio necessita di messa in sicurezza.

Le principali criticità riscontrate sono le infiltrazioni di umidità, in particolare sulle fondazioni, le quali hanno causato cedimenti strutturali, danneggiato gli intonaci e resi insalubri gli ambienti. (s. r.)

