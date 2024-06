Sant’Antonio di Padova, 2 mila pellegrini in processione 

A Macomer tre giorni di fede e di festa. Quasi duemila persone ieri mattina hanno accompagnato il simulacro di sant'Antonio di Padova dalla chiesa di San Pantaleo, preso in spalle dai Fedales 1976, col presidente Luca Chiapparino, fino al santuario in cima al monte, percorrendo circa 12 chilometri. Una tradizione secolare che coinvolge l’intera comunità. Dalle prime ore del mattino, dopo la messa, la processione si è snodata per le vie della cittadina e poi nella campagna, Intro ’e Montes, dove ad attendere il simulacro del Santo e i sacerdoti c’era il sindaco Riccardo Uda. Oggi la festa grande. Si inizia con la messa celebrata dal vescovo Mauro Maria Morfino. (f. o.)

