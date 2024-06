Sant’Antonio, compleanno speciale 

Centinaia di bandierine colorate sventolano sopra il campo di basket nuovo di zecca. Qui, negli spazi esterni della parrocchia di Sant’Antonio, c’è aria di novità. Dopo una lunga attesa, sono stati rimessi in sesto impianti sportivi e spazio parrocchiale per unire i giovani dell’oratorio nel nome dello sport e per cercare di richiamare quanti più ragazzi possibile per toglierli dalla strada in un quartiere difficile.

Festa speciale

Una festa speciale quella di ieri per Sant’Antonio: non solo l’inaugurazione dei nuovi spazi sportivi ma anche le ricorrenze del 120esimo anniversario della consacrazione della chiesa del convento di Sant’Antonio dei Frati Minori e il 70esimo della sua elevazione da chiesa conventuale a parrocchia. E forse e per questo che alle celebrazioni di ieri, con messa e processione per le vie del quartiere, la partecipazione dei fedeli è stata numerosa come non mai.La novità più ghiotta è senza dubbio l’inaugurazione dei nuovi campi sportivi. Nessuno come la parrocchia di Sant’Antonio, in pieno centro storico, può godere di 9.600 metri quadri di spazi esterni.

I nuovi spazi

Una prima parte è appunto quella appena restaurata che comprende il campo da basket, «abbiamo rifatto la pavimentazione e tutto l’impianto elettrico», spiega il parroco padre Stefano Cogoni, «e adesso lo spazio è di nuovo a disposizione dei ragazzi dell’oratorio. Era necessario un ripristino per rimetterlo in sicurezza». Ed è solo il primo passo, «la seconda missione» aggiunge il parroco, «è recuperare anche i campi di calcio. Un tempo all’epoca di padre Silvestro, la parrocchia aveva anche una squadra, poi quell’esperienza era finita e i campi erano stati un po’ abbandonati. Ma adesso il nostro obiettivo è rimetterli a disposizione dei giovani per far sì che, anziché perdersi in strada, possano venire in parrocchia a praticare sport e attività».

Già restaurati i questa prima fase anche uno spazio liturgico e un gazebo e tutti saranno utilizzati per le attività dell’oratorio. «Contiamo di incrementare sempre di più il numero delle iscrizioni anche in virtù degli spazi che l’oratorio può offrire per le attività esterne. Non dimentichiamo che siamo l’unica parrocchia ad avere oltre 9000 metri quadrati di spazi esterni». E in ballo c’è anche un progetto importante, «stiamo già avviando un dialogo con i Servizi sociali» svela padre Stefano, «per creare proprio qui un centro di aggregazione sociale per i giovani».

E chi meglio di padre Stefano, che qui a Sant’Antonio è nato e cresciuto, può conoscere la realtà del quartiere. «Il 24 giugno inizieremo le attività estive dell’oratorio ed è davvero importante per noi essere riusciti a inaugurare i campi per tempo».

La processione

Le celebrazioni per Sant’Antonio sono iniziate con la messa proprio nello spazio esterno, con l’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, e animata dalla corale parrocchiale. Subito dopo la processione con il simulacro del Santo, accompagnato da associazioni e comitati con la musica della banda di Selargius e delle launeddas di Gianluca Piras e Ignazio Frau.

RIPRODUZIONE RISERVATA