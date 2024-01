Sant’Antonio, benedizione del fuoco 

Il fuoco nella piccola chiesa di Sant’Antonio è stato acceso e benedetto martedì sera dopo la processione per le vie della città. Ieri, invece, sempre dopo la messa sono state benedette le arance e il pane, donati dai quartuccesi e offerti nuovamente ai cittadini. Qualcuno ha portato anche gli animali per farli benedire. Così anche Quartucciu ha celebrato Sant’Antonio Abate, il «Grande», il «santo del Fuoco», purificatore.

«Erano anni che in città non si celebrava questa festa, forse i più giovani neanche la ricordano», raccontano alcuni presenti davanti a quel piccolo e simbolico fuoco acceso nel cortile dell’oratorio. Sant’Antonio Abate - celebrato in tutta la Sardegna – è il santo legato alla fertilità della terra fin dal 357 quando morì nel deserto della Tebaide. È colui che celebra il ritorno della luce, capace di sconfiggere le malattie più terribili - il fuoco di Sant'Antonio per esempio - e di lenire il dolore dello spirito. (fr. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA