Sant’Antonio benedice le maschere 

Da Mamoiada a Ottana, passando per Orotelli e Desulo, giusto per evidenziare alcuni appuntamenti. L’intera Isola, con la provincia di Nuoro che svetta, si appresta a stupire, ancora una volta, complici quei bagliori che affascinano. In principio un culto pagano. Con i fuochi di Sant’Antonio si vuole risvegliare la luce, dopo le tenebre invernali. Non solo pura trasgressione o semplice divertimento, come molti potrebbero sentenziare. I riti che illumineranno il centro della Sardegna, a partire dal 16 gennaio, annunciano il carnevale. A Mamoiada cresce l’attesa per la prima uscita di Mamuthones e Issohadores, il pomeriggio del 17.

Fuochi e riti ancestrali

Con “sa prima essida”, ovvero con quel momento che è forse il più sentito dell’anno, le maschere tradizionali sono pronte a rompere gli indugi. Da sempre producono un alter ego, richiamano una magia che riavvolge il nastro. Risvegliano nell’inconscio il contatto con l’invisibile, uno stato alterato della coscienza. Il 16 gennaio Boes e Merdules danzeranno, per le vie di Ottana. Faranno tre giri intorno ai falò, prima in un senso, poi nell’altro. «Teniamo sempre viva una tradizione millenaria - dice il sindaco di Ottana, Franco Saba - per noi questo appuntamento è importantissimo». A Mamoiada e Orotelli, invece, occorrerà attendere altre 24 ore, il 17, per poter apprezzare quella similare scenografia. I Mamuthones e gli Issohadores, da una parte; i Thurpos, dall’altra, nel paese dello scrittore di Miele Amaro, Salvatore Cambosu. Emozioni sempre nuove, alimentate da un approccio che accomuna e che simboleggia una discesa agli inferi, a cui segue una risalita. Questa è la leggenda di Sant’Antonio, andato all’inferno per aver rubato il fuoco ai demoni, per poterlo dare agli uomini.

Carnevale alle porte

I fuochi di Sant’Antonio rappresentano il via alle danze. Dunque, parte il carnevale, con il suo carico di trasporto. E sullo sfondo i falò, a fare da collante, tra un’infinità di aneddoti e diffusa convivialità. L’eredità immateriale offerta dai mascheramenti si lega all’annata agraria. Momenti assai sentiti, da quelle popolazioni del centro Sardegna composte soprattutto da pastori e agricoltori, fino all’Ottocento.

Così, il fuoco raffigura il rinnovamento del ciclo annuale, con le giornate che si allungano, la vita che riprende e accantona l’oscurità. Insomma, morte e rinascita, non si scappa. Il concetto ricorre.

