Sant’Antonio, attesa per i lavori alla torre campanaria 

Due gigantografie di Sant’Antonio da Padova proteggono il campanile malato, quello dell’omonima chiesetta di Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde. Le immagini sono comparse lunedì, ultimo giorno della tradizionale festa del santo che si svolge nella località marina, dove il simulacro arriva dopo una lunga processione che parte da Arbus, la seconda dell’Isola dopo Sant’Efisio e una delle più lunghe d’Europa.

Il sindaco, Paolo Salis, spiega perché la torre campanaria si è presentata vestita a festa in ritardo rispetto al programma. «Il sito sacro – dice Salis – è sotto la tutela della Soprintendenza e questo ha comportato specifiche autorizzazioni. La struttura sta cadendo a pezzi e al posto delle solite transenne di pericolo il campanile è stato avvolto con l’immagine del santo che, in futuro, verranno utilizzate per accogliere pellegrini e turisti». I lavori prevedono l’abbattimento della torre, estranea al corpo della chiesa in quanto realizzata in un secondo momento. «Il progetto – conclude il sindaco – prevede il ripristino dello stato originale. Grazie ai fondi del Parco geominerario e del Gal Linas». ( s. r. )

