Sant’Antonio, apre il cantiere 

Al via a Sardara i lavori per la messa in sicurezza della parrocchia di Sant’Antonio, sette anni dopo la fase emergenziale, scattata con la comparsa di lesioni sulla volta. Un progetto per complessivi 150mila euro, 135mila arrivano dalla Regione per le opere di culto dell’annualità 2018, il resto è cofinanziamento del Comune. Somma destinata in particolare al risanamento strutturale del locale annesso alla chiesa, dove il degrado della volta e degli intonaci sono i principali problemi che hanno richiesto particolari attenzioni nel momento in cui sono stati decisi gli interventi di risanamento strutturale e conservativo di questa zona del luogo sacro.

«Le opere in cantiere partono in ritardo rispetto alle previsioni – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Zucca – per via di una serie di verifiche e di autorizzazioni della Soprintendenza archeologica e belle arti, in quanto l’edificio è inserito negli elenchi dei beni culturale del territorio. Intervento complesso anche perché, dopo gli elementi visivi si è resa necessaria un’indagine geologica sul terreno del sito sacro indispensabile per verificare se fosse necessario il consolidamento delle fondamenta dell’interna struttura». ( s. r. )

