Sant’Antonio Abate grande festa a Tuili Eiffel 65, che ritmo! 

Entrano nel vivo a Tuili i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Dopo i primi giorni ricchi di riti religiosi e appuntamenti popolari, il paese si prepara a vivere gli ultimi momenti di una festa che ogni anno coinvolge la comunità e richiama numerosi visitatori ai piedi della Giara. Il programma rimanente si concentra sulle serate di oggi e domani. Proprio stasera, la via Roma si animerà a partire dalle 22 con il concerto della Jovaband Party, tributo a Jovanotti, proponendo i più grandi successi del cantautore per coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale tra energia, ritmo e grandi emozioni. A seguire, la notte continuerà con il DJ set di Alessandro Saba, pronto a far ballare giovani e meno giovani fino a tarda sera, trasformando Tuili in una pista sotto le stelle.

Balli in piazza

Domani, sempre in via Roma, spazio alle tradizioni popolari con una serata interamente dedicata al folklore locale. Dalle 22, andranno in scena i balli sardi accompagnati dal gruppo “A Bratzos Tentos”, per riportare al centro della festa le sonorità e i passi tipici della cultura isolana, con la partecipazione di ballerini e appassionati. Previste per oggi due messe, alle 10 e alle 18.

Gli spettacoli

I festeggiamenti hanno visto uno dei momenti più attesi nella grande processione di lunedì che ha attraversato le vie del paese: oltre cinquanta trattori e numerosi cavalieri hanno scortato il simulacro del santo, accompagnati da carabinieri a cavallo e dai militari della stazione di Barumini. Una folla numerosa ha seguito il corteo, al quale hanno preso parte i gruppi folk Sa Jara di Tuili, Santa Margherita di Siliqua, Fra Nicola da Gesturi, Gruppo Folk Villacidro, la confraternita, il maestro di launeddas Franco Melis con il suo gruppo “Sonus Antigus”. La serata ha visto salire sul palco Alessandro Pili, che con la sua comicità ha saputo coinvolgere e divertire il pubblico; il DJ set di Sandro Azzena ha poi prolungato la festa fino a notte inoltrata. Ieri, una straordinaria partecipazione di giovani e famiglie: sul palco gli Eiffel 65 hanno infiammato la piazza con le loro celebri hit, seguiti dal DJ set di Andrea Camedda che ha chiuso una delle serate più partecipate di questa edizione.

L’organizzazione

La festa è organizzata dai due comitati supportati da un’associazione: il presidente del comitato de Is Coiaus è Priamo Cabras, il presidente del comitato de Is Bagadius è Francesco Zaccheddu, la presidente dell’associazione “Coiaus e Bagadius” è Alessia Cera. Fondamentale il supporto del Comune.

