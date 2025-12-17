Sant’Antiogu Becciu, campagna per le feste 

«Natale per noi diventa un’occasione per rinnovare l’impegno nella tutela e diffusione del nostro patrimonio culturale». Il presidente dell’associazione Sant’Antiogu Becciu, Maurizio Serra, per festeggiare i dieci anni di attività del gruppo, ricorda gli eventi natalizi in programma. Domani, alle 16, nella chiesetta tra le colline di Sanluri e Villanovaforru, il parroco, Mariano Matzeu, benedirà il presepe, ancora una volta allestito dai volontari e che sarà visitabile per l’intero periodo festivo. Al termine la novità, un concerto “Celesti tesuru” di canti tradizionali del sud Sardegna eseguito dai Boxis & Sonus. Suonatori di diversi strumenti tradizionali provenienti dalle comunità locali.

«Intanto – ricorda l’ex presidente, Angelo Bandinu – è iniziato il tesseramento 2026 di “Amici di Sant’Antiogu Becciu”. Un’adesione senza età, dal più piccolo al più grande dei nostri amici riceviamo continuo impulso per fare sempre meglio. I genitori del piccolo Riccardo, appena due mesi, hanno voluto regalargli la sua prima tessera, la nostra. C’è poi il nonnino Luigi Mocci, nei giorni scorsi ha festeggiato i 101 anni e ha rinnovato per la decima volta consecutiva la tessera». Per informazioni telefonare al 3392424114. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA