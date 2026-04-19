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20 aprile 2026 alle 00:08

Sant’Antioco Martire 

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La Festa di Sant’Antioco Martire è la più antica sagra religiosa dell’Isola, infatti quest’anno si ripete immutata per la seicentosessantasettesima volta. L’evento coincide con Sa Festa Manna, la sagra principale dedicata al martire patrono della Sardegna che ha dato il nome alla cittadina e all’isola dell’arcipelago del Sulcis. Oggi, alle 19, verrà celebrata la messa solenne seguita dalla processione per le vie del paese con il simulacro e le reliquie del Santo. Videolina trasmetterà in diretta la santa messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Iglesias, monsignor Mario Farci. Il commento sarà affidato da Cagliari a Luca Neri con l’inviata Valentina Orgiu da Sant’Antioco. La regia è di Stefano Perra.

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