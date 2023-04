Sant’Antioco in festa 

Stasera dalle 17.30 in diretta su Videolina la festa in onore di Sant’Antioco. La cittadina sulcitana, per la 664esima, volta rende omaggio a uno dei primi martiri cristiani con la messa solenne celebrata dal cardinale Arrigo Miglio. Al termine della liturgia, parte la processione per le vie di Sant’Antioco con il simulacro del Santo e le sue reliquie. Il corteo sarà animato dalle traccas e dai gruppi folk, oltre 1200 in abito tradizionale provenienti da tutta la Sardegna, suonatori di launeddas, cavalieri e amazzoni. In studio Massimiliano Rais (nella foto). In collegamento da Sant’Antioco ci sarà Luca Gentile. La regia è curata da Massimo Piras e Beppe Passavanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA