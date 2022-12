Sant’Antioco, il tempio è rinato 

Venti attestati a persone, associazioni, imprese e alunni come simbolo di riconoscenza per il contributo che gratuitamente hanno dato alla rinascita della chiesetta di Sant’Antioco, per tutti “il monumento della solidarietà”, nella collina di Sanluri, lungo la strada campestre per Villanovaforru. Uomini, donne e bambini che in un solo anno hanno abbattuto la nemica burocrazia e compiuto il miracolo edilizio: la chiesa in tutto il suo splendore è tornata a dominare l’area, al posto del rudere, unico segno visibile rimasto della storica costruzione del 1600.

La premiazione

È stato Il promotore dell’iniziativa, Angelo Bandinu, a dedicare a tutti i protagonisti “La giornata del ringraziamento”. Un incontro per ricordare il lavoro svolto e le promesse future. «Non si poteva chiudere un percorso che ha impegnato migliaia di persone – ha detto Bandinu – senza lasciare un ricordo, senza neppure dire grazie. L’orgoglio è che in un anno, dal 2016 al 2017, abbiamo costruito di sana pianta una chiesa. Opera del buon cuore della gente. Grazie alla Soprintendenza che ci è stata vicina». L’ultimo dono è arrivato proprio sabato: Maurizio Piras, originario di Sanluri, residente a Cagliari, ha regalato un’antica campana del 1700. «Quel che resta da fare – ha concluso Bandinu – è una raccolta fondi per realizzare un pozzo artesiano, indispensabile per irrigare le centinaia di piante messe a dimora e per avere una risorsa da usare come presidio antincendio».

Gli attestati

A consegnare le pergamene ai piedi dell’altare, fra gli intermezzi musicali della banda Amilcare Ponchielli, è stata la vice sindaca Antonella Pilloni. Particolare emozione quando il premio è stato donato a Piero Fenu e Peppino Contis, operai volontari che alla soglia degli ottant’anni hanno ricostruito tutta la sacrestia e la vicina casa dell’eremita con le pietre locali. E poi la generosità dei fratelli Giuseppe e Antonio Farris di Villanovaforru che hanno fornito lastre di antico basalto del 1800 per la gradinata d’accesso e per le travi. All’istituto comprensivo un encomio speciale per la presenza costante degli alunni nelle iniziative di arricchimento del verde. Tre di loro hanno adottato alcune piantine e con l’auto dei genitori, hanno portato da casa l’acqua per innaffiarle. Nell’elenco anche l’insegnante Graziella Masala per il quadro, collocato sull’altare maggiore, che raffigura un momento dell’antica processione. Gli imprenditori Salvatore Pilloni e Alberto Cellino, il fabbro Piero Porru per il lavoro delle parti in ferro, le Compagnie barracellari di Sanluri e di Villanovaforru che hanno vigilato durante le iniziative per la raccolta fondi.