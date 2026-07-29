Sant’Antioco fra fede e tradizione  

Conto alla rovescia per i festeggiamenti in onore di Sant’Antioco, organizzati a Ghilarza dai cinquantenni. Le cerimonie religiose sono iniziate da giorni con la novena, sabato alle 10 si terrà la processione in onore del santo e subito dopo sarà celebrata la messa. Un momento molto sentito dalla comunità che partecipa con i cavalieri e i costumi tradizionali.

I festeggiamenti civili partono domani in piazza Gennargentu alle 22 è previsto il concerto dei Cordas e Cannas; sabato, fra i vari eventi, è in programma la gara di canto a chitarra con Lorenzo Mele, Marco Manca e Daniele Giallara accompagnati alla chitarra da Bruno Maludrottu e alla fisarmonica da Claudio Dessena. Domenica sul palco salirà il gruppo “Tieni il tempo” con il tributo agli 883. I festeggiamenti per Sant’Antioco seguono di poche settimane la festa di San Palmerio, che ha visto arrivare nelle cinque giornate un pubblico numeroso. ( a. o. )

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