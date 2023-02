Sant’Antioco come Santa Barbara: «Costruiremo un Cammino» 

«Il Cammino di Sant’Antioco? Perché no, stiamo muovendo i primi passi». Angelo Bandinu, presidente del comitato che ha riportato alla luce la chiesetta campestre di Sant’Antiogu Becciu, fra le colline di Sanluri e Villanovaforru, presenta il nuovo progetto che vede il piccolo tempio sacro al centro di un cammino tutto da costruire. «In un periodo in cui le camminate a piedi o in bici lungo i percorsi dedicati ai santi riscuotono successo, pensiamo che anche Sant’Antioco possa ritagliarsi il suo spazio: patrono della Sardegna, venuto dal mare, uno dei primi martiri cristiani dell’Isola».

L’obiettivo è collegare i centri principali che in qualche modo richiamano la figura del martire, associata alle miniere sarde dalle quali i romani estraevano minerali e metalli pregiati. «Gli esempi da cui partire non mancano, basti pensare al Cammino di Santa Barbara che in poco tempo ha superato i confini dell’Isola e che tocca una parte di terra del Medio Campidano». E ieri, alle 20, nella sede del Rotary, Franco Saba, ha presentato il suo libro “Il cammino di San Giorgio Vescovo”, occasione per riflettere su una ricerca e di sperimentazione svolto sul campo. ( s. r. )

