Santanna, le voci cantano il mondo 

Donne, tutte diverse: insegnanti, casalinghe, pasticciere, mediche, pedagogiste, storie e voci che si mescolano da vent’anni. «Volevamo creare qualcosa che nella nostra zona non esisteva ancora, un coro di sole donne – racconta Rita Mulas, medica di Tortolì, tra le fondatrici e presidente del coro Santanna -; qualcuna di noi già cantava, io ad esempio venivo dal coro del Centro Universitario Musicale di Cagliari. Quando siamo nate non avevamo chiaro che impronta dare al coro, notavamo che gli altri affrontavano principalmente repertori sardi tradizionali, noi abbiamo scelto di non limitarci a questo, il desiderio era differenziarci, aprendoci anche alle altre culture».

Gli inizi

All’inizio sono una decina, e per prepararsi frequentano un corso di tecnica di canto corale alla Scuola civica di musica di Tortolì, dove incontrano il maestro Paolo Flumini, di Nuoro. Lui accoglie il progetto e decide di dirigere il coro Santanna per i primi dieci anni. «Non ci siamo basate sul classico repertorio sardo, abbiamo provato ad attingere a brani originali e poesie di autrici della nostra isola, recuperato e riproposto vecchie canzoni e ci siamo confrontate con altri stili musicali, come i canti croati, ucraini, slavi, giapponesi», spiega Rita Mulas. L’apertura verso la world music, un genere di contaminazione fra elementi di musica popolare e musica tradizionale, diventa una loro peculiarità, insieme all’interesse verso temi e problemi tipicamente femminili. La prima uscita all’estero è importante per nutrirsi, conoscere, crescere. Tutte la ricordano bene: «Siamo partite con passeggini a seguito, c’erano bambini di pochi mesi. Ricordiamo le prove con le cullette fra di noi, le nostre voci facevano da ninna nanna. Il coro femminile è anche questo, adattarci, riuscire a trovare comunque il modo per cantare e ritrovarci, coinvolgendo tutta la famiglia. Siamo legate da una sorta di sorellanza, non siamo solo componenti di un coro, quando andiamo alle prove è come se si creasse una sorta di alchimia, difficile da tradurre in parole», raccontano le coriste.

Il maestro

Dopo i dieci anni con Paolo Flumini passano per una breve esperienza con Luca Nulchis e nel 2015 proseguono con il maestro baunese Gianpriamo Incollu. Il repertorio cambia, Incollu ha una maggiore impronta sarda, ma si continua a sperimentare, lavorando sulla tecnica. «Santanna è un laboratorio sempre attivo, in cui posso permettermi di sperimentare, sviluppare idee, senza restrizioni o censure, grazie all’eccezionale versatilità delle coriste. La direzione di un coro femminile richiede competenze che, in tanti aspetti, la differenziano di tanto da quella di un coro maschile: è opportuno conoscere le potenzialità e i limiti dei vari registri, soprattutto per evitare di proporre armonizzazioni che possano snaturarne il carattere o, cosa peggiore, provocare danni all’apparato fonatorio delle coriste».

RIPRODUZIONE RISERVATA