Sant’Anna, la residenza è realtà 

I passaggi per arrivare all’inaugurazione di ieri mattina sono iniziati nel 2010 quando il Comune attivò l’iter per dare nuova vita all’ex caserma dei carabinieri a rischio crollo, nel cuore del centro storico, in un’area in completo stato di degrado. «Un atto concreto – ha detto Urpi – contro lo spopolamento che spesso nasce dalla difficoltà di trovare una casa. Le chiavi sono già in mano ai primi sei aventi diritto, anziani, mamme e papà separati. A breve seguiranno gli altri, giusto il tempo per verificare se c’è stato un cambio dei requisiti rispetto alla graduatoria di due anni fa. È doveroso ringraziare chi mi ha preceduto nell’impegno a realizzare l’opera, l’ex presidente della Regione Renato Soru e l’ex sindaco Alessandro Collu». E l’assessore al Patrimonio, Paolo Usai, ha aggiunto: «La novità importante è che questa volta i senzatetto vengono ospitati in pieno centro storico, a due passi dal castello, contrariamente alle palazzine popolari nelle periferie. Il vantaggio è l’inserimento sociale, uscire di casa a piedi per qualsiasi necessità, in una zona della città che conta tremila residenti». Un momento di festa con la presenza del parroco Mariano Matzeu che ha benedetto la struttura, dei nuovi inquilini, degli amministratori e dipendenti comunali.

Taglio del nastro e consegna dei diciassette appartamenti del complesso edilizio Sant’Anna di via San Sebastiano a Sanluri. La prima riposta del Comune alle esigenze espresse dalla città per le politiche abitative, conclusa undici anni dopo un finanziamento della Regione di due milioni di euro. «Questo – ha detto il sindaco Alberto Urpi – è un giorno bello per Sanluri e per la nostra amministrazione perché raggiungiamo un obiettivo importante, nuova linfa per il diritto alla casa, bisogno primario di ogni persona e famiglia».

Porte aperte

La gestione

Una sorta di condominio gestito da una cooperativa che si è aggiudicata il bando di gara e che avrà anche il compito di promuovere attività sociali all’interno del centro. Un regolamento da rispettare, ciascuno per la sua parte, il Comune proprietario dell’immobile, gli inquilini che pagano l’affitto e il gestore. I costi del servizio arrivano dagli affitti, intorno ai 10 mila euro, circa 8 mila euro dal Comune. «Il compito – ricorda il primo cittadino – è seguire gli anziani, fuori e dentro la struttura, in merito alle specificità e bisogni di carattere sociale, soprattutto nel disbrigo di pratiche burocratiche».

I ritardi

Arrivati i fondi e affidati i lavori l’opera rimase incompiuta fino al 2019 per via dei lavori a singhiozzo delle imprese che si sono avvicendate nella ristrutturazione del caseggiato. Nel 2021 la svolta con la nuova graduatoria del Comune per i senza tetto, 60 le famiglie in fila, la precedenza è stata data agli anziani proprio per tenere fede al progetto originario che prevedeva una sorta di residenza diurna per gli over 70.

