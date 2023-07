Sant’Anna in festa da oggi a mercoledì 

Da oggi a mercoledì Stampace celebra la festa di Sant’Anna. Oltre alle messe, questa sera alle 20 conferenza di Marcello Schirru sulla “Storia architettonica della parrocchiale stampacina”. Domani in programma la proiezione del docu-film “Quando scappavano col cappotto sul pigiama”, a cura di Pier Paolo Piludu, nel ricordo dei bombardamenti del '43, nell'ottantesimo anniversario. Quindi la sera della festa, a chiudere, il concerto del Coro Polifonico “Hic et Nunc” diretto dal maestro Tobia Tuveri.

Martedì ritorna la processione della Santa per le strade del rione, con passaggio in piazza Yenne, nel Corso e nel Portico di Palabanda, il ritorno in chiesa da viale Sant'Ignazio, Portoscalas e via Azuni. Nella scalinata parrocchiale, al termine, il canto de “is gocius de Sant'Anna” e il momento di convivialità de “su cumbidu”, con canti e balli a cura dell'associazione “Ballu Tundu Karalis”.

