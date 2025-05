Sant’Anna, imbrattata la scalinata della chiesa: «Siamo pronti a chiuderla con una cancellata» 

«Non bastava lo scempio settimanale con la scalinata ridotta a latrina e discarica pubblica, con rifiuti di ogni genere lasciati sui gradini della chiesa: ora dobbiamo assistere anche a quest’altro sfregio». Dopo la comparsa di scritte e graffiti, di matrice vagamente anarchica, al parroco di Sant’Anna, don Franco Matta, non è rimasto che presentare alla stazione dei carabinieri di Stampace l’ennesima denuncia contro ignoti per violazione di domicilio (la scalinata è una proprietà privata) e imbrattamento con vernice nelle spallette di sinistra della monumentale scalinata.

«Abbiamo chiesto di incrementare i controlli delle forze dell’ordine soprattutto nel cuore della notte, quando questi ragazzi, moltissimi dei quali minorenni, abbandonati, quindi, dalle loro famiglie, si lasciano andare a comportamenti scellerati», aggiunge. Un degrado con inevitabili, sgradite conseguenze: «Sono in tanti, soprattutto fra gli anziani, che cominciano ad avere paura a frequentare la parrocchia, soprattutto alle messe serali del fine settimana», puntualizza don Matta. «Timore del tutto comprensibile e condivisibile».

In questo quadro si torna a ventilare l’ipotesi di una chiusura della scalinata con una cancellata, in modo da preservarla da questo scempio senza fine. «Non c’è bisogno che altri ce lo dicano, siamo ben coscienti che recintare la scalinata si traduce in una dichiarazione di resa, in una sconfitta. Ma ad alzare bandiera bianca non sarebbe solo la parrocchia ma anche le istituzioni: il disagio giovanile non si risolve con slogan o facile denunce, ma con azioni concrete che partano dalla famiglia, dalla scuola, da tutte le agenzie educative che oggi paiono impotenti di fronte a questa emergenza sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA