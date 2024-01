Sant’Anna, dopo lo sfratto il degrado 

Per oltre 60 anni è stata il punto di riferimento del quartiere di Stampace. Un rifugio soprattutto per gli anziani che si ritrovavano nei locali di via Cammino Nuovo per un caffè, per una partita a carte o per elettrizzanti sfide a bocce. Da un anno, come un fulmine a ciel sereno, il Comune ha revocato la concessione alla storica società di mutuo soccorso Sant’Anna e da allora quell’immobile, tra le scalette di Santa Chiara e le mura del bastione Santa Croce, è desolatamente abbandonato, come purtroppo tanti altri immobili di proprietà comunale, avvolta dalle immancabili transenne.

Lo sconforto

Giancarlo Luzzu è il presidente dell’associazione fondata in occasione della posa della prima pietra della chiesa di Sant'Anna il 27 maggio 1785 per volontà dell'arcivescovo Vittorio Filippo Melano di Portula e successivamente trasformata in società di mutuo soccorso. Lo scopo del prelato era quello di dare aiuto al ceto meno abbiente e organizzare i festeggiamenti in onore di Sant'Anna, patrona del quartiere di Stampace. «Da un giorno all’altro, come un blitz militare, il 10 maggio 2023 ci hanno cacciato dicendoci che la nostra sede era pericolante. Dentro c’è tutta la nostra storia, documenti, foto e altre testimonianze di vita cagliaritana. Mi chiedo – aggiunge Luzzu – cosa c’entra l’inagibilità con l’attività delle bocce che si svolgeva all’aperto. Inoltre, avevamo a disposizione un’uscita secondaria». Per il presidente il motivo è un altro. «Tra i corridoi del Comune girava voce che quei locali, in uno tra gli angoli più incantevoli della città, avrebbe fatto gola a un imprenditore per realizzare una gelateria».

L’Appello

Luzzu non ha mai smesso di lottare per avere un’altra sede. «In un primo momento ci avevano proposto l’ex Circoscrizione di viale Santa Margherita, poi non si è più fatto niente. Abbiamo fatto domande all’assessorato al Patrimonio ma non ci hanno risposto, eppure la metà degli immobili comunali è vuota e inutilizzata. E dire – racconta il presidente di Sant’Anna – che per le scorse elezioni sono venuti in pompa magna a fare promesse che non hanno onorato. abbiamo valorizzato quell’area, nel 1947 era una discarica: buttavano i rifiuti dall’Università».

Il Comune

L’assessora al Patrimonio Fioremma Landucci. «Siamo rientrati in possesso dei locali, che sono stati dichiarati inagibili dai Vigili del fuoco. Inoltre, anche il Tar ha dato ragione al Comune. Il recupero è un affare dell’assessorato ai Lavori pubblici». Per l’assessora i tempi sono stretti, la scadenza elettorale è a giugno. «Di certo non sarà questa Giunta a decidere sul futuro di quella sede storica».

Rischio demolizione

Marcello Polastri, presidente della commissione Lavori pubblici. «Sono attese le perizie geo-tecniche per scongiurare lo spettro della demolizione di alcune strutture murarie. Questo sarebbe un problema risolvibile comunque ma con una maggiore tempistica».

