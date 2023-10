Sant’Anna dà il benvenuto a don Manunta 

Stampace e la Chiesa di Cagliari in festa per il nuovo sacerdote. Andrea Manunta, 36 anni, nella “sua” parrocchia di Sant’Anna, alla sera della festa di San Saturnino, mette le sue mani in quelle dell’arcivescovo Baturi, riceve l’unzione crismale e - promettendogli obbedienza - diventa un nuovo presbitero della diocesi cagliaritana. Un evento che, nel “borgo” dei santi cagliaritani, da sant’Anna a san Michele, da sant’Efisio a santa Restituta, mancava da quasi mezzo secolo.

Dopo 45 anni

Sono trascorsi infatti ben 45 anni dall’ultima ordinazione sacerdotale a Sant’Anna. Era il 17 giugno 1978 quando l’attuale parroco, don Franco Matta, veniva consacrato presbitero da monsignor Piergiuliano Tiddia, oggi arcivescovo emerito di Oristano. Ora, attorno al novello sacerdote don Andrea, a concelebrare con l’arcivescovo Giuseppe Baturi, ci sono 54 sacerdoti, molti del clero cagliaritano, una folta rappresentanza anche del Seminario Francese di Roma, dove don Andrea sta completando gli studi in “ utroque iure ” per la laurea in diritto Civile e Canonico.

Impressionante la “macchia” formata dai concelebranti, tutti che indossano la casula rossa, colore del sangue di martiri, come quello di Saturnino e di Efisio. E proprio dalla chiesa di Stampace del “protettori poderosu”, alle 18 in punto, è partita la processione aperta proprio dall’ancora diacono Andrea e, a seguire, i sacerdoti concelebranti e, infine, l’arcivescovo, con la mitria e il pastorale, simboli del pastore e guida della chiesa diocesana.

Dono di Stampace

Chiesa di Sant’Anna gremita come da anni non si vedeva, presenti delegazioni dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, degli Artieri di San Michele, dell’Associazione di Sant’Anna. Tutta la comunità di Stampace si è stretta attorno a questo suo “figlio”, donato alla Chiesa di Cagliari. Solenne la celebrazione alla quale la comunità parrocchiale si era preparata con un mese di catechesi, guidate da don Mario Ledda, stampacino e fine liturgista, e da un triduo interamente dedicato all’ordinazione sacerdotale.

La Liturgia dell’Ordinazione è stata caratterizzata da una serie di “segni”, a cominciare dalla chiamata del candidato. Fino a quel momento Andrea era rimasto seduto fra i banchi dell’assemblea: ora viene chiamato, “inviato” proprio dai suoi fedeli a salire sul presbiterio per essere eletto alla dignità del sacerdozio. A seguire una serie di impegni proposti dal Vescovo (il servizio, la predicazione, la celebrazione dell’Eucaristia, la preghiera e la testimonianza) che vengono tutti assunti con un alto «Sì, lo voglio». Toccante, a quel punto, la prostrazione per terra del candidato davanti al celebrante, mentre tutta l’assemblea invoca su di lui la protezione dei Santi con il canto delle Litanie.

Sacerdote per sempre

Al termine delle invocazioni il momento centrale di tutto il rito di ordinazione: dopo una breve preghiera, il Vescovo impone le mani sul capo del candidato, gesto antichissimo a segnare l’effusione e pienezza dello Spirito Santo sul nuovo sacerdote. Gesto che viene replicato, uno alla volta, da tutti i sacerdoti presenti e concelebranti. Don Andrea è, a questo punto, sacerdote per sempre. Viene rivestito degli abiti liturgici, aiutato dal suo parroco don Franco: indossa una casula rossa, dono di tutta la comunità parrocchiale di Sant’Anna assieme a quella bianca che vestirà per la prima Messa solenne, nella Festa di Tutti i Santi, sempre nella sua parrocchia stampacina alle 10 del mattino.Al termine della celebrazione, visibilmente commosso, l’abbraccio di “don” Andrea a parenti, amici e a tutta la comunità parrocchiale. Sono in tanti a chiedere di poter baciare quelle mani appena unte col Sacro Crisma e a inginocchiarsi davanti al novello sacerdote. Inizio di un ministero nel segno del servizio e della testimonianza.

